Литва забиратиме у росіян посвідки на проживання — в яких випадках

У Литві з 3 травня почав діяти закон, за яким росіяни можуть втратити свої посвідки на проживання, якщо будуть часто відвідувати РФ та Білорусь.

Литва забиратиме у росіян посвідки на проживання

Зазначається, що громадяни РФ тепер будуть втрачати дозвіл на постійне проживання у Литві, якщо без поважних причин їздитимуть до країни-агресора та Білорусі частіше, ніж один раз на три місяці.

Такі правила не стосуються поїздок через об'єктивні причини, а також коли громадяни є членами екіпажу або команди в компаніях, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, чи здійснюють міжнародні вантажні й пасажирські перевезення до або з країн ЄС, або ж транзитом через Литву.

Водночас у Департаменті міграції повідомили, що станом на 1 квітня 2025 року посвідки на постійне проживання в Литві мали 14 652 громадянина Росії.

Закон "Про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України" призупиняє прийом заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли Міністерство закордонних справ виступає посередником, а також не приймає заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання від росіян у Литві, за винятком тих, хто має дійсну шенгенську або національну візу, дозвіл на проживання в Литві або в іншій державі ЄС. Поширити

У виданні також додали, що росіян та білорусів, які приїжджають до Литви, додатково перевіряють на предмет загрози нацбезпеці, громадському порядку, державній політиці, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним відносинам.

Їм також заборонено ввозити в Литву або вивозити з Литви українські гривні, а імпорт сільськогосподарської продукції та кормів, що походять з Росії або Білорусі, заборонений. Відповідно до закону, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати нерухомість у Литві.

Відомо, що такий закон вперше було прийнято у Литві у 2023 році. Його метою є показати підтримку України та обмежити певні права громадян Росії та Білорусі.