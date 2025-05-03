Литва будет забирать у россиян виды на жительство — в каких случаях

В Литве с 3 мая начал действовать закон, согласно которому россияне могут потерять свои виды на жительство, если будут часто посещать РФ и Белоруссию.

Литва будет забирать у россиян виды на жительство

Отмечается, что граждане РФ теперь будут терять разрешение на постоянное проживание в Литве, если без уважительных причин будут ездить в страну-агрессор и Беларусь чаще, чем один раз в три месяца.

Такие правила не касаются поездок по объективным причинам, а также когда граждане являются членами экипажа или команды в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, или осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран ЕС, или транзитом через Литву.

В Департаменте миграции сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2025 года виды на постоянное проживание в Литве имели 14 652 гражданина России.

Закон "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда Министерство иностранных дел выступает посредником, а также не принимает заявления на получение разрешений на временное проживание от россиян в Литве. визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС. Поделиться

В издании также добавили, что приезжающих в Литву россиян и белорусов дополнительно проверяют на предмет угрозы нацбезопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из Литвы украинские гривны, а импорт сельскохозяйственной продукции и кормов, происходящих из России или Белоруссии, запрещен. Согласно закону, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.

Известно, что такой закон был впервые принят в Литве в 2023 году. Его цель — показать поддержку Украины и ограничить определенные права граждан России и Беларуси.