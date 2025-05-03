Литва будет забирать у россиян виды на жительство — в каких случаях

В Литве с 3 мая начал действовать закон, согласно которому россияне могут потерять свои виды на жительство, если будут часто посещать РФ и Белоруссию.
Главные тезисы
- Литва вводит ограничения на российских граждан, посещающих часто Россию и Беларусь, включая потерю видов на жительство.
- Исключения делаются для профессиональных поездок и поездок по объективным причинам.
Литва будет забирать у россиян виды на жительство
Отмечается, что граждане РФ теперь будут терять разрешение на постоянное проживание в Литве, если без уважительных причин будут ездить в страну-агрессор и Беларусь чаще, чем один раз в три месяца.
Такие правила не касаются поездок по объективным причинам, а также когда граждане являются членами экипажа или команды в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, или осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран ЕС, или транзитом через Литву.
В Департаменте миграции сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2025 года виды на постоянное проживание в Литве имели 14 652 гражданина России.
В издании также добавили, что приезжающих в Литву россиян и белорусов дополнительно проверяют на предмет угрозы нацбезопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.
Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из Литвы украинские гривны, а импорт сельскохозяйственной продукции и кормов, происходящих из России или Белоруссии, запрещен. Согласно закону, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.
Известно, что такой закон был впервые принят в Литве в 2023 году. Его цель — показать поддержку Украины и ограничить определенные права граждан России и Беларуси.
Такие ограничения действуют до мая 2026г.
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