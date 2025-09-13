Люди несвідомо перешкоджають роботі мозку та пам'яті — як це змінити

Учені з Медичної школи Університету Північної Кароліни (США) дійшли висновку, що вживання нездорової їжі протягом навіть кількох днів може негативно вплинути на роботу мозку. Насамперед йдеться про вплив на функціонування гіпокампа — ділянки, яка відповідає за пам'ять та навчання.

Фастфуд небезпечніший, ніж вважалося досі

Нове масштабне дослідження проводили на мишах. Науковці дійшли висновку, що шкідлива їжа змушує клітини мозку в гіпокампі ставати дуже активними.

Що важливо розуміти, гіперактивність клітин мозку раніше пов'язували з деменцією.

Причиною надмірної активності клітин є порушення здатності мозку засвоювати цукор, тобто "глюкозу", яка є основним джерелом енергії для клітин нашого організму.

Окрім того, наголошується, що білок, який контролює використання енергії клітинами мозку, а саме "PKM2", теж є частиною проблеми.

Вчені були шоковані тим, як швидко ці клітини змінили свою активність, реагуючи на зменшення доступності глюкози, і як саме ця зміна була достатньою для порушення пам'яті.