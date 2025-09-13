Люди бессознательно препятствуют работе мозга и памяти — как это изменить
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Люди бессознательно препятствуют работе мозга и памяти — как это изменить

Фастфуд опаснее, чем считалось до сих пор
Читати українською
Источник:  The Independent

Ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины (США) пришли к выводу, что употребление нездоровой пищи в течение нескольких дней может негативно повлиять на работу мозга. Прежде всего, речь идет о влиянии на функционирование гиппокампа — участка, отвечающего за память и обучение.

Главные тезисы

  • Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут спровоцировать когнитивные заболевания.
  • Периодическое голодание и другие изменения в рационе могут нормализовать работу клеток мозга.

Фастфуд опаснее, чем считалось до сих пор

Новое масштабное исследование проводилось на мышах. Ученые пришли к выводу, что вредная пища заставляет клетки мозга в гиппокампе становиться очень активными.

Что важно понимать, гиперактивность клеток мозга раньше связывалась с деменцией.

Причиной чрезмерной активности клеток является нарушение способности мозга усваивать сахар, то есть глюкозу, которая является основным источником энергии для клеток нашего организма.

Кроме того, указано, что белок, контролирующий использование энергии клетками мозга, а именно "PKM2", тоже часть проблемы.

Ученые были шокированы тем, как быстро эти клетки изменили свою активность, реагируя на уменьшение доступности глюкозы и как именно это изменение было достаточным для нарушения памяти.

Известно, что не все чрезмерно обработанные продукты вредны для здоровья, однако было обнаружено, что они ускоряют когнитивный спад на 12%, а их употребление может ускорить появление ранних признаков болезни Паркинсона.

Как мозг влияет на любовь к вредной пище — интересные результаты исследования
Вредная еда
50% современных людей генетически родом из Украины
50% населения планеты происходит от Ямной культуры
Младенцы обладают способностью формировать воспоминания — данные уникального исследования
младенец

