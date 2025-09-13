Люди бессознательно препятствуют работе мозга и памяти — как это изменить

Ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины (США) пришли к выводу, что употребление нездоровой пищи в течение нескольких дней может негативно повлиять на работу мозга. Прежде всего, речь идет о влиянии на функционирование гиппокампа — участка, отвечающего за память и обучение.
Главные тезисы
- Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут спровоцировать когнитивные заболевания.
- Периодическое голодание и другие изменения в рационе могут нормализовать работу клеток мозга.
Фастфуд опаснее, чем считалось до сих пор
Новое масштабное исследование проводилось на мышах. Ученые пришли к выводу, что вредная пища заставляет клетки мозга в гиппокампе становиться очень активными.
Что важно понимать, гиперактивность клеток мозга раньше связывалась с деменцией.
Кроме того, указано, что белок, контролирующий использование энергии клетками мозга, а именно "PKM2", тоже часть проблемы.
Ученые были шокированы тем, как быстро эти клетки изменили свою активность, реагируя на уменьшение доступности глюкозы и как именно это изменение было достаточным для нарушения памяти.
