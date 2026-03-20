Люди підкорили Землю з блискавчиною швидкістю — в чому секрет

Саме людина — господарка планети Земля уже десятки тисяч років. Однак тривалий час науковці не могли зрозуміти, як людству вдалося стати домінуючим видом аномально швидко. Відповідь на це запитання врешті-решт відшукали.

Культура - це сила людства

Ні для кого не секрет, що люди змогли успішно оселитися у пустелях, тропічних лісах, високогір'ях, а також в умовах сильного холоду.

Вчені звертають увагу на те, що більшість братів наших менших не здатні впоратися навіть з невеликою частиною цього діапазону.

У межах нового масштабного дослідження Університету штату Арізона (ASU) стало відомо, що головною зброєю людини під час підкорення Землі стала саме культура, а не гени.

З коментарем з цього приводу виступив еволюційний антрополог Чарльз Перро.

За словами останнього, наш вид почав домінувати в глобальному масштабі саме завдяки стрімкій культурній еволюції.

Що важливо розуміти, йдеться про швидке поширенню інструментів, знань і соціальних норм.