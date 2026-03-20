Люди покорили Землю с молниеносной скоростью — в чем секрет

Именно человек – хозяйка планеты Земля уже десятки тысяч лет. Однако долгое время ученые не могли понять, как человечеству удалось стать доминирующим видом аномально быстро. Ответ на этот вопрос в конце концов был найден.

Культура — это сила человечества

Ни для кого не секрет, что люди смогли удачно поселиться в пустынях, тропических лесах, высокогорьях, а также в условиях сильного холода.

Ученые обращают внимание на то, что большинство наших братьев меньших не способны справиться даже с небольшой частью этого диапазона.

В рамках нового масштабного исследования Университета штата Аризона (ASU) стало известно, что главным оружием человека во время покорения Земли стала именно культура, а не гены.

С заявлением на этот счет выступил эволюционный антрополог Чарльз Перро.

По словам последнего, наш вид начал доминировать в глобальном масштабе благодаря стремительной культурной эволюции.

Что важно понимать, речь идет о быстром распространении инструментов, знаний и социальных норм.