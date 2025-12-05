"Люди у чорному" повертаються — перші подробиці

Згідно з даними видання Variety, компанія Sony Pictures уже розпочала роботу над довгоочікуваним продовженням стрічки "Люди у чорному".

Чого чекати від нових "Людей у чорному"

Як вдалося дізнатися журналістам, цього разу писати сценарій буде Кріс Бремнер.

Ні для кого не секрет, що він відомий за фільмами "Погані хлопці назавжди" та "Погані хлопці: Все або нічого".

Анонімні джерела звертають увагу на те, що деталі сюжету п'ятого фільму франшизи "Люди в чорному" поки тримають у таємниці.

Наразі ключовою інтригою залишається саме те, чи повернуться актори Вілл Сміт та Томмі Лі Джонс до своїх ролей — двох мисливців за прибульцями, які були головними героями трьох із чотирьох попередніх стрічок.

Вперше американський науково-фантастичний екшн із комедійними елементами Люди в чорному" вийшов у 1997 році. Режисер стрічки — Баррі Зонненфельд. У центрі подій — секретна організація, яка стежить за діяльністю прибульців на Землі. Агент K вербує новачка, з яким вони разом мають зупинити інопланетянина-терориста. Поширити

Варто також зазначити, що цей фільм отримав схвальні відгуки не лише від глядачів у різних куточках світу, а й від авторитетних критиків.