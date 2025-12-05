"Люди у чорному" повертаються — перші подробиці

Згідно з даними видання Variety, компанія Sony Pictures уже розпочала роботу над довгоочікуваним продовженням стрічки "Люди у чорному".
Головні тези:
- Перший фільм “Люди у чорному” вийшов у 1997 році.
- Він отримав величезну популярність як серед глядачів, так і серед критиків.
Чого чекати від нових "Людей у чорному"
Як вдалося дізнатися журналістам, цього разу писати сценарій буде Кріс Бремнер.
Ні для кого не секрет, що він відомий за фільмами "Погані хлопці назавжди" та "Погані хлопці: Все або нічого".
Анонімні джерела звертають увагу на те, що деталі сюжету п'ятого фільму франшизи "Люди в чорному" поки тримають у таємниці.
Наразі ключовою інтригою залишається саме те, чи повернуться актори Вілл Сміт та Томмі Лі Джонс до своїх ролей — двох мисливців за прибульцями, які були головними героями трьох із чотирьох попередніх стрічок.
Варто також зазначити, що цей фільм отримав схвальні відгуки не лише від глядачів у різних куточках світу, а й від авторитетних критиків.
