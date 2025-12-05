"Люди в черном" возвращаются — первые подробности

Согласно данным издания Variety, компания Sony Pictures уже начала работу над долгожданным продолжением фильма "Люди в черном".

Чего ждать от новых "Людей в черном"

Как удалось узнать журналистам, в этот раз писать сценарий будет Крис Бремнер.

Ни для кого не секрет, что он известен по фильмам "Плохие парни навсегда" и "Плохие парни: Все или ничего".

Анонимные источники обращают внимание на то, что детали сюжета пятого фильма франшизы "Люди в черном" пока держат в тайне.

Сейчас ключевой интригой остается именно то, вернутся ли актеры Уилл Смит и Томми Ли Джонс к своим ролям — именно они играли двух охотников за пришельцами, которые были главными героями трех из четырех предыдущих фильмов.

Впервые американский научно-фантастический экшн с комедийными элементами "Люди в черном" вышел в 1997 году. Режиссер ленты — Барри Зонненфельд. В центре событий — секретная организация, которая следит за деятельностью пришельцев на Земле. Агент K вербует новичка, с которым они вместе должны остановить инопланет. Поделиться

Стоит отметить, что этот фильм получил одобрительные отзывы не только от зрителей в разных уголках мира, но и от авторитетных критиков.