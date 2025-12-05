"Люди в черном" возвращаются — первые подробности

Согласно данным издания Variety, компания Sony Pictures уже начала работу над долгожданным продолжением фильма "Люди в черном".
Главные тезисы
- Первый фильм "Люди в черном" вышел в 1997 году.
- Он получил огромную популярность как среди зрителей, так и критиков.
Чего ждать от новых "Людей в черном"
Как удалось узнать журналистам, в этот раз писать сценарий будет Крис Бремнер.
Ни для кого не секрет, что он известен по фильмам "Плохие парни навсегда" и "Плохие парни: Все или ничего".
Анонимные источники обращают внимание на то, что детали сюжета пятого фильма франшизы "Люди в черном" пока держат в тайне.
Сейчас ключевой интригой остается именно то, вернутся ли актеры Уилл Смит и Томми Ли Джонс к своим ролям — именно они играли двух охотников за пришельцами, которые были главными героями трех из четырех предыдущих фильмов.
Стоит отметить, что этот фильм получил одобрительные отзывы не только от зрителей в разных уголках мира, но и от авторитетных критиков.
