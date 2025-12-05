"Люди в черном" возвращаются — первые подробности
Категория
Культура
Дата публикации

"Люди в черном" возвращаются — первые подробности

Чего ждать от новых "Людей в черном"
Читати українською
Источник:  Variety

Согласно данным издания Variety, компания Sony Pictures уже начала работу над долгожданным продолжением фильма "Люди в черном".

Главные тезисы

  • Первый фильм "Люди в черном" вышел в 1997 году.
  • Он получил огромную популярность как среди зрителей, так и критиков.

Чего ждать от новых "Людей в черном"

Как удалось узнать журналистам, в этот раз писать сценарий будет Крис Бремнер.

Ни для кого не секрет, что он известен по фильмам "Плохие парни навсегда" и "Плохие парни: Все или ничего".

Анонимные источники обращают внимание на то, что детали сюжета пятого фильма франшизы "Люди в черном" пока держат в тайне.

Сейчас ключевой интригой остается именно то, вернутся ли актеры Уилл Смит и Томми Ли Джонс к своим ролям — именно они играли двух охотников за пришельцами, которые были главными героями трех из четырех предыдущих фильмов.

Впервые американский научно-фантастический экшн с комедийными элементами "Люди в черном" вышел в 1997 году. Режиссер ленты — Барри Зонненфельд. В центре событий — секретная организация, которая следит за деятельностью пришельцев на Земле. Агент K вербует новичка, с которым они вместе должны остановить инопланет.

Стоит отметить, что этот фильм получил одобрительные отзывы не только от зрителей в разных уголках мира, но и от авторитетных критиков.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Еще одна пара Голливуда оказалась на грани развода
Гвинет Пэлтроу может снова развестись?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?