Людина — це гібрид. Що відомо про нову версію еволюції

Саме людина та її походження залишаються однією з головних таємниць для наукової спільноти. На цьому тлі Юджин М. Маккарті — фахівець із гібридизації, який має докторський ступінь з генетики в Університеті Джорджії — заявив, що людина — гібрид шимпанзе і свині.
Головні тези:
- Гіпотеза про гібридизацію не підтримується більшістю науковців, але Маккарті намагається довести свою версію.
- Ідею гібридизації можна аргументувати, але вимагає більш доказової бази для прийняття у науковому співтоваристві.
Юджин М. Маккарті просуває власну версію еволюції
За словами науковця, він дійшов висновку, що люди — це результат міжвидового схрещування між свинею та шимпанзе (або бонобо).
Що важливо розуміти, ця гіпотеза є надзвичайно маргінальною і не підтримується більшістю науковців у галузях генетики, палеоантропології тощо.
Однак навіть жорстка критика з боку колег не зупинила Маккарті, адже він вважає, що дійсно має рацію.
На цьому тлі він нагадав іншим вченим, що саме гібридизація відіграє важливу роль у створенні нових видів у природі.
Маккарті вказує на декілька вкрай важливих характеристик, які відрізняють Homo sapiens від приматів, але притаманні свиням:
хрящові носи,
товсті вії,
багатопірамідальні нирки,
"гола" шкіра,
специфічна будова голосових зв’язок,
круглі складки в тонкому кишківнику.
Окрім того, наголошується, що геном Homo sapiens збігається з геномом шимпанзе на 99%.
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