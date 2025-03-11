Людина — це гібрид. Що відомо про нову версію еволюції

Саме людина та її походження залишаються однією з головних таємниць для наукової спільноти. На цьому тлі Юджин М. Маккарті — фахівець із гібридизації, який має докторський ступінь з генетики в Університеті Джорджії — заявив, що людина — гібрид шимпанзе і свині.

Юджин М. Маккарті просуває власну версію еволюції

За словами науковця, він дійшов висновку, що люди — це результат міжвидового схрещування між свинею та шимпанзе (або бонобо).

Що важливо розуміти, ця гіпотеза є надзвичайно маргінальною і не підтримується більшістю науковців у галузях генетики, палеоантропології тощо.

Надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів, а ця ідея не має достатньої наукової доказової бази, — заявив Карл Саган. Поширити

Однак навіть жорстка критика з боку колег не зупинила Маккарті, адже він вважає, що дійсно має рацію.

Я припускаю, що факти, які ми маємо зі спостережень, краще відповідають припущенню про те, що тварина, схожа на шимпанзе або бонобо, у давнину схрещувалася зі свинею, щоб отримати потомство, яке потім спаровувалося назад (‘зворотне схрещування’) з шимпанзе (ніж припущення, що наш родовід поступово віддалявся від мавп), — заявив він. Поширити

На цьому тлі він нагадав іншим вченим, що саме гібридизація відіграє важливу роль у створенні нових видів у природі.

Фото: flickr.com

Маккарті вказує на декілька вкрай важливих характеристик, які відрізняють Homo sapiens від приматів, але притаманні свиням:

хрящові носи,

товсті вії,

багатопірамідальні нирки,

"гола" шкіра,

специфічна будова голосових зв’язок,

круглі складки в тонкому кишківнику.