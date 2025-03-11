Людина — це гібрид. Що відомо про нову версію еволюції
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Людина — це гібрид. Що відомо про нову версію еволюції

Homo sapiens
Джерело:  IFLScience

Саме людина та її походження залишаються однією з головних таємниць для наукової спільноти. На цьому тлі Юджин М. Маккарті — фахівець із гібридизації, який має докторський ступінь з генетики в Університеті Джорджії — заявив, що людина — гібрид шимпанзе і свині.

Головні тези:

  • Гіпотеза про гібридизацію не підтримується більшістю науковців, але Маккарті намагається довести свою версію.
  • Ідею гібридизації можна аргументувати, але вимагає більш доказової бази для прийняття у науковому співтоваристві.

Юджин М. Маккарті просуває власну версію еволюції

За словами науковця, він дійшов висновку, що люди — це результат міжвидового схрещування між свинею та шимпанзе (або бонобо).

Що важливо розуміти, ця гіпотеза є надзвичайно маргінальною і не підтримується більшістю науковців у галузях генетики, палеоантропології тощо.

Надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів, а ця ідея не має достатньої наукової доказової бази, — заявив Карл Саган.

Однак навіть жорстка критика з боку колег не зупинила Маккарті, адже він вважає, що дійсно має рацію.

Я припускаю, що факти, які ми маємо зі спостережень, краще відповідають припущенню про те, що тварина, схожа на шимпанзе або бонобо, у давнину схрещувалася зі свинею, щоб отримати потомство, яке потім спаровувалося назад (‘зворотне схрещування’) з шимпанзе (ніж припущення, що наш родовід поступово віддалявся від мавп), — заявив він.

На цьому тлі він нагадав іншим вченим, що саме гібридизація відіграє важливу роль у створенні нових видів у природі.

Фото: flickr.com

Маккарті вказує на декілька вкрай важливих характеристик, які відрізняють Homo sapiens від приматів, але притаманні свиням:

  • хрящові носи,

  • товсті вії,

  • багатопірамідальні нирки,

  • "гола" шкіра,

  • специфічна будова голосових зв’язок,

  • круглі складки в тонкому кишківнику.

Окрім того, наголошується, що геном Homo sapiens збігається з геномом шимпанзе на 99%.

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