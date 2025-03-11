Человек – это гибрид. Что известно о новой версии эволюции

Именно человек и его происхождение остаются одной из главных тайн для научного сообщества. На этом фоне Юджин М. Маккарти — специалист по гибридизации, имеющий докторскую степень по генетике в Университете Джорджии — заявил, что человек — гибрид шимпанзе и свиньи.
Главные тезисы
- Гипотеза о гибридизации не поддерживается большинством ученых, но Маккарти пытается доказать свою версию.
- Идею гибридизации можно аргументировать, но она требует большей доказательной базы для принятия в научном сообществе.
Юджин М. Маккарти продвигает собственную версию эволюции
По словам ученого, он пришел к выводу, что люди — это результат межвидового скрещивания свиньи и шимпанзе (или бонобо).
Что важно понимать, эта гипотеза чрезвычайно маргинальная и не поддерживается большинством ученых в областях генетики, палеоантропологии и т.д.
Однако даже жесткая критика со стороны коллег не остановила Маккарти, ведь он считает, что на самом деле прав.
На этом фоне он напомнил другим ученым, что именно гибридизация играет немаловажную роль в создании новых видов в природе.
Маккарти указывает на несколько очень важных характеристик, которые отличают Homo sapiens от приматов, но присущи свиньям:
хрящевые носы,
толстые ресницы,
многопирамидальные почки,
"голая" кожа,
специфическое строение голосовых связок,
круглые складки в тонком кишечнике.
Кроме того, указано, что геном Homo sapiens совпадает с геномом шимпанзе на 99%.
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