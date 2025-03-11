Человек – это гибрид. Что известно о новой версии эволюции

Именно человек и его происхождение остаются одной из главных тайн для научного сообщества. На этом фоне Юджин М. Маккарти — специалист по гибридизации, имеющий докторскую степень по генетике в Университете Джорджии — заявил, что человек — гибрид шимпанзе и свиньи.

Юджин М. Маккарти продвигает собственную версию эволюции

По словам ученого, он пришел к выводу, что люди — это результат межвидового скрещивания свиньи и шимпанзе (или бонобо).

Что важно понимать, эта гипотеза чрезвычайно маргинальная и не поддерживается большинством ученых в областях генетики, палеоантропологии и т.д.

Чрезвычайные утверждения нуждаются в чрезвычайных доказательствах, а у этой идеи нет достаточной научной доказательной базы, — заявил Карл Саган. Поделиться

Однако даже жесткая критика со стороны коллег не остановила Маккарти, ведь он считает, что на самом деле прав.

Я предполагаю, что факты, которые мы имеем из наблюдений, лучше соответствуют предположению о том, что животное, похожее на шимпанзе или бонобо, в древности скрещивалось со свиньей, чтобы получить потомство, которое потом спаривалось назад ("обратное скрещивание") с шимпанзе. Поделиться

На этом фоне он напомнил другим ученым, что именно гибридизация играет немаловажную роль в создании новых видов в природе.

Фото: flickr.com

Маккарти указывает на несколько очень важных характеристик, которые отличают Homo sapiens от приматов, но присущи свиньям:

хрящевые носы,

толстые ресницы,

многопирамидальные почки,

"голая" кожа,

специфическое строение голосовых связок,

круглые складки в тонком кишечнике.