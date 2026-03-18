"Людина-павук" повертається — трейлер уже в мережі

Кінокомпанія Marvel Entertainment представила довгоочікуваний трейлер супергеройського фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day). Варто звернути увагу на те, що це вже четвертий сольний фільм зірки Голлівуду Тома Голланда в цій ролі.

"Людина-павук" — чого очікувати від нової частини

Події розгортаються через якийсь час після фіналу попередньої частини "Людина-павук: Додому шляху нема".

Саме тоді Пітер зміг врятувати світ від знищення страшною для себе ціною: усі навколо забули, хто такий він такий.

Фактично йшлося про те, що головний герой втратив рідних, друзів, кохану дівчину та всіх своїх союзників.

У новій частині Паркер продовжує допомогати місту як Людина-павук, однак все різко змінюється, коли його супергеройські здібності починають підводити Пітера.

Це змушує його звернутися по допомогу до доктора Брюса Беннер, який також не пам'ятає Пітера.

Він заявляє, що тіло героя мутує, подібно до життєвого циклу павуків, і це може бути для нього вкрай небезпечно, але також в підсумку наділити його новими потужними силами.

Варто також зазначити, що головним антогоністом у цій частині буде Мак Гарган / Скорпіон. Ця роль дісталася канадському актору Майклу Мендо.