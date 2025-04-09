Роббі Вільямс уперше розкрив причину своєї небезпечної хвороби

Цинга, через яку людство страждало у XVI-XVIII століттях, знову повертається через сучасні дієти. Однією з жертв захворювання став культовий британський співак Роббі Вільямс.

Що сталося з Роббі Вільямсом

За словами співака, однією з його головних цілей у 2024 році було схуднення.

Однак він не хотів боротися з зайвою вагою власними силами, тому почав активно вживати спеціальні препарати.

З їхньою допомогою Вільямс зміг позбутися 13 кілограмів, однак згодом стикнувся з серйозною проблемою - у нього діагностували цингу - захворювання, яке розвивається на тлі гострої нестачі вітаміну С.

За словами артиста, через препарати він втратив апетит та майже нічого не їв, й як наслідок отримав такі жахливі наслідки.

Роббі також відверто зізнався, що страждає на дисморфію тіла.

Що важливо розуміти, йдеться про психічний розлад, при якому люди стають одержимими незначною недосконалістю або неіснуючим недоліком тіла.

З дисморфією тіла, коли люди кажуть, що вони стурбовані тим, який ти маєш вигляд, ти кажеш: "Я досяг цього". Коли люди кажуть: "Ми хвилюємося, що ти занадто худий", то спадає на думку: "Джекпот, я досяг свого”, - ділиться артист. Поширити

Попри це, він не уточнив, як наразі бореться з цингою та наслідками вживання препаратів.