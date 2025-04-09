Психолог назвав неочікувану причину розлучень більшості літніх пар
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Психолог назвав неочікувану причину розлучень більшості літніх пар

Чому почали розлучатися літні пари
Джерело:  Forbes

Американський психолог Марк Треверс звернув увагу на прикру тенденцію: останнім часом дедалі частіше почали розлучатися пари, які прожили разом кілька десятиліть. Це підштовхнуло його до пошуку першопричин.

Головні тези:

  • Стан здоров'я є основною причиною розлучень серед літніх пар.
  • Найчастіше ініціаторами розриву є сами чоловіки, які не хочуть підтримати жінку на тлі хвороби чи фізичних обмежень.

Чому почали розлучатися літні пари

Щоб зрозуміти, що насправді відбувається, науковці проаналізували дані понад 25,5 тисяч європейських гетеросексуальних пар у віці від 50 до 64 років.

Врешті-решт вони дійшли висновку, що причиною розлучень є проблема стану здоров’я, яке різко погіршується якраз після 50 років.

За словами вчених, поки кожний з партнерів залишається відносно здоровими, рівень розлучень відповідає показникам 40-річної давнини.

Те саме, коли здоров’я чоловіка різко погіршується, але дружина залишається відносно здоровою.

Що важливо розуміти, ситуація різко змінюється, якщо хворіє дружина, а чоловік залишається здоровим.

Фото: unplush.com

Саме у цьому разі ймовірність розлучення різко зростає, адже дружина більше не має сил виконувати щоденні завдання через хворобу чи інші фізичні обмеження.

Будь-яке відхилення жінки від своєї головної ролі у родині може сприйматися чоловіком як розрив подружніх зв’язків, — пояснив психолог.

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