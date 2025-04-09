Психолог назвал неожиданную причину разводов большинства пожилых пар

Американский психолог Марк Треверс обратил внимание на печальную тенденцию: в последнее время все чаще стали расставаться пары, прожившие вместе несколько десятилетий. Это подтолкнуло его к поиску первопричин.
Главные тезисы
- Состояние здоровья является главной причиной разводов среди пожилых пар.
- Чаще всего инициаторами разрыва являются мужчины, которые не хотят поддержать женщину на фоне болезни или физических ограничений.
Почему начали разводиться пожилые пары
Чтобы понять, что происходит, ученые проанализировали данные более 25,5 тысяч европейских гетеросексуальных пар в возрасте от 50 до 64 лет.
В конце концов они пришли к выводу, что причиной разводов является проблема состояния здоровья, которое резко ухудшается как раз после 50 лет.
По словам ученых, пока каждый из партнеров остается относительно здоровым, уровень разводов соответствует показателям 40-летней давности.
Что важно понимать, ситуация резко меняется, если болеет жена, а муж остается здоровым.
Именно в этом случае вероятность развода резко возрастает, ведь жена больше не в силах выполнять ежедневные задания из-за болезни или других физических ограничений.
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