Психолог назвал неожиданную причину разводов большинства пожилых пар

Американский психолог Марк Треверс обратил внимание на печальную тенденцию: в последнее время все чаще стали расставаться пары, прожившие вместе несколько десятилетий. Это подтолкнуло его к поиску первопричин.

Почему начали разводиться пожилые пары

Чтобы понять, что происходит, ученые проанализировали данные более 25,5 тысяч европейских гетеросексуальных пар в возрасте от 50 до 64 лет.

В конце концов они пришли к выводу, что причиной разводов является проблема состояния здоровья, которое резко ухудшается как раз после 50 лет.

По словам ученых, пока каждый из партнеров остается относительно здоровым, уровень разводов соответствует показателям 40-летней давности.

То же самое, когда здоровье мужа резко ухудшается, но жена остается относительно здоровой. Поделиться

Что важно понимать, ситуация резко меняется, если болеет жена, а муж остается здоровым.

Фото: unplush.com

Именно в этом случае вероятность развода резко возрастает, ведь жена больше не в силах выполнять ежедневные задания из-за болезни или других физических ограничений.