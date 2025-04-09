Психолог назвал неожиданную причину разводов большинства пожилых пар
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Психолог назвал неожиданную причину разводов большинства пожилых пар

Почему начали разводиться пожилые пары
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Источник:  Forbes

Американский психолог Марк Треверс обратил внимание на печальную тенденцию: в последнее время все чаще стали расставаться пары, прожившие вместе несколько десятилетий. Это подтолкнуло его к поиску первопричин.

Главные тезисы

  • Состояние здоровья является главной причиной разводов среди пожилых пар.
  • Чаще всего инициаторами разрыва являются мужчины, которые не хотят поддержать женщину на фоне болезни или физических ограничений.

Почему начали разводиться пожилые пары

Чтобы понять, что происходит, ученые проанализировали данные более 25,5 тысяч европейских гетеросексуальных пар в возрасте от 50 до 64 лет.

В конце концов они пришли к выводу, что причиной разводов является проблема состояния здоровья, которое резко ухудшается как раз после 50 лет.

По словам ученых, пока каждый из партнеров остается относительно здоровым, уровень разводов соответствует показателям 40-летней давности.

То же самое, когда здоровье мужа резко ухудшается, но жена остается относительно здоровой.

Что важно понимать, ситуация резко меняется, если болеет жена, а муж остается здоровым.

Фото: unplush.com

Именно в этом случае вероятность развода резко возрастает, ведь жена больше не в силах выполнять ежедневные задания из-за болезни или других физических ограничений.

Любое отклонение женщины от своей главной роли в семье может восприниматься мужчиной как разрыв супружеских связей, — объяснил психолог.

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