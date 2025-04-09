Робби Уильямс впервые раскрыл причину своей опасной болезни

Цинга, из-за которой человечество страдало в XVI-XVIII веках, снова возвращается из-за современных диет. Одной из жертв заболевания стал культовый британский певец Робби Уильямс.

Что произошло с Робби Уильямсом

По словам певца, одной из его главных целей в 2024 году было похудение.

Однако он не хотел бороться с лишним весом своими силами, поэтому начал активно употреблять специальные препараты.

С их помощью Уильямс смог избавиться от 13 килограммов, однако впоследствии столкнулся с серьезной проблемой — у него диагностировали цингу — заболевание, развивающееся на фоне острой нехватки витамина С.

По словам артиста, из-за препаратов он потерял аппетит и почти ничего не ел, и в результате получил такие ужасные последствия.

Робби также откровенно признался, что страдает дисморфией тела.

Что важно понимать, речь идет о психическом расстройстве, при котором люди становятся одержимыми незначительным несовершенством или несуществующим недостатком тела.

С дисморфией тела, когда люди говорят, что они озабочены тем, как ты выглядишь, ты говоришь: "Я достиг этого". Когда люди говорят: "Мы волнуемся, что ты слишком худой", то приходит в голову: "Джекпот, я достиг своего", — делится артист. Поделиться

Несмотря на это, он не уточнил, как борется с цингой и последствиями употребления препаратов.