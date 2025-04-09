Робби Уильямс впервые раскрыл причину своей опасной болезни

Цинга, из-за которой человечество страдало в XVI-XVIII веках, снова возвращается из-за современных диет. Одной из жертв заболевания стал культовый британский певец Робби Уильямс.
Главные тезисы
- Певец страдает дисморфией тела, что привело к серьезным последствиям для его здоровья.
- Робби Уильямс не уточнил, как он сейчас борется с последствиями употребления препаратов для похудения.
Что произошло с Робби Уильямсом
По словам певца, одной из его главных целей в 2024 году было похудение.
Однако он не хотел бороться с лишним весом своими силами, поэтому начал активно употреблять специальные препараты.
С их помощью Уильямс смог избавиться от 13 килограммов, однако впоследствии столкнулся с серьезной проблемой — у него диагностировали цингу — заболевание, развивающееся на фоне острой нехватки витамина С.
По словам артиста, из-за препаратов он потерял аппетит и почти ничего не ел, и в результате получил такие ужасные последствия.
Робби также откровенно признался, что страдает дисморфией тела.
Что важно понимать, речь идет о психическом расстройстве, при котором люди становятся одержимыми незначительным несовершенством или несуществующим недостатком тела.
Несмотря на это, он не уточнил, как борется с цингой и последствиями употребления препаратов.
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