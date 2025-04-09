Робби Уильямс впервые раскрыл причину своей опасной болезни
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Робби Уильямс впервые раскрыл причину своей опасной болезни

Что произошло с Робби Уильямсом
Читати українською
Источник:  The Mirror

Цинга, из-за которой человечество страдало в XVI-XVIII веках, снова возвращается из-за современных диет. Одной из жертв заболевания стал культовый британский певец Робби Уильямс.

Главные тезисы

  • Певец страдает дисморфией тела, что привело к серьезным последствиям для его здоровья.
  • Робби Уильямс не уточнил, как он сейчас борется с последствиями употребления препаратов для похудения.

Что произошло с Робби Уильямсом

По словам певца, одной из его главных целей в 2024 году было похудение.

Однако он не хотел бороться с лишним весом своими силами, поэтому начал активно употреблять специальные препараты.

С их помощью Уильямс смог избавиться от 13 килограммов, однако впоследствии столкнулся с серьезной проблемой — у него диагностировали цингу — заболевание, развивающееся на фоне острой нехватки витамина С.

По словам артиста, из-за препаратов он потерял аппетит и почти ничего не ел, и в результате получил такие ужасные последствия.

Робби также откровенно признался, что страдает дисморфией тела.

Что важно понимать, речь идет о психическом расстройстве, при котором люди становятся одержимыми незначительным несовершенством или несуществующим недостатком тела.

С дисморфией тела, когда люди говорят, что они озабочены тем, как ты выглядишь, ты говоришь: "Я достиг этого". Когда люди говорят: "Мы волнуемся, что ты слишком худой", то приходит в голову: "Джекпот, я достиг своего", — делится артист.

Несмотря на это, он не уточнил, как борется с цингой и последствиями употребления препаратов.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Робби Уильямс: Better Man". Чем удивит новый музыкальный байопик — видео
"Робби Уильямс: Better Man". Чем удивит новый музыкальный байопик — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дети Анджелины Джоли бьют тревогу из-за болезни актрисы
Что известно о состоянии Анджелины Джоли
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Психолог назвал неожиданную причину разводов большинства пожилых пар
Почему начали разводиться пожилые пары

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?