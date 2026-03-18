"Человек-паук" возвращается — трейлер уже в сети

Кинокомпания Marvel Entertainment представила долгожданный трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" (Spider-Man: Brand New Day). Стоит обратить внимание, что это уже четвертый сольный фильм звезды Голливуда Тома Голланда в этой роли.
Главные тезисы
- В украинский прокат фильм выйдет 30 июля 2026 года.
- Кого в фильме сыграет звезда "Странных чудес" Седи Синк – до сих пор тайна.
Человек-паук - чего ждать от новой части
События разворачиваются через некоторое время после финала предыдущей части "Человек-паук: Домой пути нет".
Именно тогда Питер смог спасти мир от уничтожения страшной для себя ценой: все вокруг забыли, кто он такой.
Фактически речь шла о том, что главный герой потерял родных, друзей, любимую девушку и всех своих союзников.
В новой части Паркер продолжает помогать городу как Человек-паук, однако все резко меняется, когда его супергеройские способности начинают подводить Питера.
Это заставляет его обратиться за помощью к доктору Брюсу Беннеру, который также не помнит Питера.
Он заявляет, что тело героя мутирует подобно жизненному циклу пауков, и это может быть для него крайне опасно, но также в итоге наделить его новыми мощными силами.
Следует также отметить, что главным антогонистом в этой части будет Мак Гарган/Скорпион. Эта роль досталась канадскому актеру Майклу Мендо.
