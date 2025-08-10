Людство стрімко втрачає контакт з природою — про що йдеться

Протягом останніх понад 200 років контакт людей з природою зменшився на понад 60%. До такого висновку дійшли іноземні науковці. Ключова проблема полягає в тому, що ситуація з часом буде суттєво погіршуватися.
Головні тези:
- Люди недооцінюють вплив природи на своє життя та добробут.
- У людства досі є шанс впоратися з цією проблемою протягом наступних кількох десятиліть.
Розрив між людиною та природою стає дедалі помітнішим
Вивчити цю важливу, однак малопомітну проблему вирішив професор Університету Дербі (Англія) Майлз Річардсон.
У межах свого масштабного дослідження він враховував дані про урбанізацію, зменшення дикої природи, а також те, чи сприяють батьки встановленню зв’язку між дітьми та довкіллям.
Ба більше, було виявлено, що протягом останніх 220 років у книгах значно скоротилася кількість слів, пов’язаних із природою.
Науковець наголосив, що пік спаду припав на 1990 рік.
Він також нагадав про те, що втрата контакту з природою є головною першопричиною екологічної кризи.
Згідно з його підрахунками, регрес можна нівелювати, якщо вдесятеро збільшити зелені насадження в містах.
Також вказано, що такі зміни потрібно впроваджувати протягом наступних 25 років.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-