Людство стрімко втрачає контакт з природою — про що йдеться

Протягом останніх понад 200 років контакт людей з природою зменшився на понад 60%. До такого висновку дійшли іноземні науковці. Ключова проблема полягає в тому, що ситуація з часом буде суттєво погіршуватися.

Розрив між людиною та природою стає дедалі помітнішим

Вивчити цю важливу, однак малопомітну проблему вирішив професор Університету Дербі (Англія) Майлз Річардсон.

У межах свого масштабного дослідження він враховував дані про урбанізацію, зменшення дикої природи, а також те, чи сприяють батьки встановленню зв’язку між дітьми та довкіллям.

Ба більше, було виявлено, що протягом останніх 220 років у книгах значно скоротилася кількість слів, пов’язаних із природою.

Науковець наголосив, що пік спаду припав на 1990 рік.

Він також нагадав про те, що втрата контакту з природою є головною першопричиною екологічної кризи.

Це життєво важливо для психічного здоров’я. Це об’єднує людей і сприяє добробуту природи. Потрібні трансформаційні зміни, якщо ми хочемо змінити стосунки суспільства з природою, — наголосив Майлз Річардсон. Поширити

Згідно з його підрахунками, регрес можна нівелювати, якщо вдесятеро збільшити зелені насадження в містах.