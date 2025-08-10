Людство стрімко втрачає контакт з природою — про що йдеться
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Людство стрімко втрачає контакт з природою — про що йдеться

Розрив між людиною та природою стає дедалі помітнішим
Джерело:  The Guardian

Протягом останніх понад 200 років контакт людей з природою зменшився на понад 60%. До такого висновку дійшли іноземні науковці. Ключова проблема полягає в тому, що ситуація з часом буде суттєво погіршуватися.

Головні тези:

  • Люди недооцінюють вплив природи на своє життя та добробут.
  • У людства досі є шанс впоратися з цією проблемою протягом наступних кількох десятиліть.

Розрив між людиною та природою стає дедалі помітнішим

Вивчити цю важливу, однак малопомітну проблему вирішив професор Університету Дербі (Англія) Майлз Річардсон.

У межах свого масштабного дослідження він враховував дані про урбанізацію, зменшення дикої природи, а також те, чи сприяють батьки встановленню зв’язку між дітьми та довкіллям.

Ба більше, було виявлено, що протягом останніх 220 років у книгах значно скоротилася кількість слів, пов’язаних із природою.

Науковець наголосив, що пік спаду припав на 1990 рік.

Він також нагадав про те, що втрата контакту з природою є головною першопричиною екологічної кризи.

Це життєво важливо для психічного здоров’я. Це об’єднує людей і сприяє добробуту природи. Потрібні трансформаційні зміни, якщо ми хочемо змінити стосунки суспільства з природою, — наголосив Майлз Річардсон.

Згідно з його підрахунками, регрес можна нівелювати, якщо вдесятеро збільшити зелені насадження в містах.

Також вказано, що такі зміни потрібно впроваджувати протягом наступних 25 років.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження
Венера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільше у світі родовище літію виявили у США — дані дослідження
родовище
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чи зможуть роботи-хірурги проводити операції людям — дані дослідження
робот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?