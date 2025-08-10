Человечество стремительно теряет контакт с природой — о чем идет речь

За последние более 200 лет контакт людей с природой уменьшился более чем на 60%. К такому выводу пришли иностранные ученые. Ключевая проблема заключается в том, что ситуация со временем будет существенно ухудшаться.
Главные тезисы
- Люди недооценивают влияние природы на свою жизнь и благополучие.
- У человечества до сих пор есть шанс справиться с этой проблемой в течение нескольких десятилетий.
Разрыв между человеком и природой становится все более заметным
Изучить эту важную, но малозаметную проблему решил профессор Университета Дерби (Англия) Майлз Ричардсон.
В рамках своего масштабного исследования он учитывал данные об урбанизации, уменьшении дикой природы, а также том, способствуют ли родители установлению связи между детьми и окружающей средой.
Более того, было обнаружено, что за последние 220 лет в книгах значительно сократилось количество слов, связанных с природой.
Ученый подчеркнул, что пик спада пришелся на 1990 год.
Он также напомнил о том, что потеря контакта с природой является главной причиной экологического кризиса.
Согласно его подсчетам, регресс можно нивелировать, если в десять раз увеличить зеленые насаждения в городах.
Также указано, что такие изменения следует внедрять в течение следующих 25 лет.
