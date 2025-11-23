Людство відхилило земну вісь майже на метр

Протягом останніх двох десятиліть земна вісь відхилилася від звичайного положення приблизно на 80 см. Багато вчених абсолютно переконані в том, що це стало наслідком діяльності людини.
Головні тези:
- Відкачування гігатонн підземних вод призводить до підвищення рівня моря.
- Саме це могло вплинути на кут нахилу земної осі.
Що відбувається зі земною віссю
Як пояснює видання Indian Defence Review, вісь обертання Землі не є стабільною, оскільки на неї можуть впливати багато різних природних факторів.
Нове масштабне дослідження вказує на те, що останнім часом на кут нахилу нашої впливає навіть антропогенний фактор.
За словами науковців, вкрай важливим фактором є розподіл маси на поверхні Землі.
Останні підрахунки свідчать про те, що лише за період з 1993 по 2010 рік людство встигло відкачати 2150 гігатонн підземних вод, що врешті потрапили в океани.
Нескладно здогадатися, що саме це спровокувало підвищення рівня моря на планеті приблизно на 6 мм за досліджуваний період.
Попри те, що цифра видається малою — насправді йдеться про колосальні маси води, що впливають кут нахилу земної осі.
