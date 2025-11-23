Людство відхилило земну вісь майже на метр
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Людство відхилило земну вісь майже на метр

Земля
Джерело:  online.ua

Протягом останніх двох десятиліть земна вісь відхилилася від звичайного положення приблизно на 80 см. Багато вчених абсолютно переконані в том, що це стало наслідком діяльності людини.

Головні тези:

  • Відкачування гігатонн підземних вод призводить до підвищення рівня моря.
  • Саме це могло вплинути на кут нахилу земної осі.

Що відбувається зі земною віссю

Як пояснює видання Indian Defence Review, вісь обертання Землі не є стабільною, оскільки на неї можуть впливати багато різних природних факторів.

Нове масштабне дослідження вказує на те, що останнім часом на кут нахилу нашої впливає навіть антропогенний фактор.

За словами науковців, вкрай важливим фактором є розподіл маси на поверхні Землі.

Особливо активно по земній поверхні і у верхніх шарах земної кори переміщується вода. Окрім танення льодовиків є ще один фактор, який не настільки очевидний: величезні обсяги підземних вод були викачані за останні десятиліття для зрошення полів та побутового використання.

Останні підрахунки свідчать про те, що лише за період з 1993 по 2010 рік людство встигло відкачати 2150 гігатонн підземних вод, що врешті потрапили в океани.

Нескладно здогадатися, що саме це спровокувало підвищення рівня моря на планеті приблизно на 6 мм за досліджуваний період.

Попри те, що цифра видається малою — насправді йдеться про колосальні маси води, що впливають кут нахилу земної осі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі аномальну наднову
Аномальна наднова шокувала вчених
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Коли мільйони людей житимуть у космосі — прогноз Безоса
Що прогнозує Безос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище
Що відомо про аномальний спалах в космосі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?