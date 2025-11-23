Человечество отклонило земную ось почти на метр

В последние два десятилетия земная ось отклонилась от обычного положения примерно на 80 см. Многие ученые абсолютно убеждены в том, что это стало следствием деятельности человека.
Главные тезисы
- Откачка гигатонн подземных вод приводит к повышению уровня моря.
- Это могло повлиять на угол наклона земной оси.
Что происходит с земной осью
Как объясняет издание Indian Defence Review, ось вращения Земли не стабильна, поскольку на нее могут влиять многие различные природные факторы.
Новое масштабное исследование указывает на то, что в последнее время на угол наклона влияет даже антропогенный фактор.
По словам ученых, очень важным фактором является распределение массы на поверхности Земли.
Последние подсчеты свидетельствуют о том, что только за период с 1993 по 2010 год человечество успело откачать 2150 гигатонн подземных вод, который потом попали в океаны.
Несложно догадаться, что именно это спровоцировало повышение уровня моря на планете примерно на 6 мм за исследуемый период.
Несмотря на то, что цифра кажется маленькой — на самом деле речь идет о колоссальных массах воды, влияющих на угол наклона земной оси.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-