Человечество отклонило земную ось почти на метр

В последние два десятилетия земная ось отклонилась от обычного положения примерно на 80 см. Многие ученые абсолютно убеждены в том, что это стало следствием деятельности человека.

Что происходит с земной осью

Как объясняет издание Indian Defence Review, ось вращения Земли не стабильна, поскольку на нее могут влиять многие различные природные факторы.

Новое масштабное исследование указывает на то, что в последнее время на угол наклона влияет даже антропогенный фактор.

По словам ученых, очень важным фактором является распределение массы на поверхности Земли.

Особенно активно по земной поверхности и в верхних слоях земной коры перемещается вода. Кроме таяния ледников, есть еще один фактор, который не столь очевиден: огромные объемы подземных вод были выкачены за последние десятилетия для орошения полей и бытового использования. Поделиться

Последние подсчеты свидетельствуют о том, что только за период с 1993 по 2010 год человечество успело откачать 2150 гигатонн подземных вод, который потом попали в океаны.

Несложно догадаться, что именно это спровоцировало повышение уровня моря на планете примерно на 6 мм за исследуемый период.

Несмотря на то, что цифра кажется маленькой — на самом деле речь идет о колоссальных массах воды, влияющих на угол наклона земной оси.