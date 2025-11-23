Человечество отклонило земную ось почти на метр
Читати українською
Источник:  online.ua

В последние два десятилетия земная ось отклонилась от обычного положения примерно на 80 см. Многие ученые абсолютно убеждены в том, что это стало следствием деятельности человека.

  • Откачка гигатонн подземных вод приводит к повышению уровня моря.
  • Это могло повлиять на угол наклона земной оси.

Как объясняет издание Indian Defence Review, ось вращения Земли не стабильна, поскольку на нее могут влиять многие различные природные факторы.

Новое масштабное исследование указывает на то, что в последнее время на угол наклона влияет даже антропогенный фактор.

По словам ученых, очень важным фактором является распределение массы на поверхности Земли.

Особенно активно по земной поверхности и в верхних слоях земной коры перемещается вода. Кроме таяния ледников, есть еще один фактор, который не столь очевиден: огромные объемы подземных вод были выкачены за последние десятилетия для орошения полей и бытового использования.

Последние подсчеты свидетельствуют о том, что только за период с 1993 по 2010 год человечество успело откачать 2150 гигатонн подземных вод, который потом попали в океаны.

Несложно догадаться, что именно это спровоцировало повышение уровня моря на планете примерно на 6 мм за исследуемый период.

Несмотря на то, что цифра кажется маленькой — на самом деле речь идет о колоссальных массах воды, влияющих на угол наклона земной оси.

