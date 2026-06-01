Людство вже перетнуло поріг екологічної стабільності Землі — висновки науковців

Сьогодні на Землі мешкає близько 8,3 млрд людей – найбільше в історії. Як пише Ecoportal, довгий час зростання населення сприймалося як ознака технологічного прогресу, але і як потенційна загроза перенаселення.
Головні тези:
- Людство під загрозою: дослідження показало, що планета вже не в змозі витримати темпи зростання населення.
- Роль викопного палива: вчені вказують на те, що воно тимчасово підтримувало рівень населення, але призвело до серйозних екологічних проблем.
Скільки людей насправді може витримати планета Земля
Автор нового масштабного дослідження спробували оцінити, а скільки людей насправді здатна витримати наша планета. Науковці, які проаналізували понад 200 років демографічних та екологічних даних, дійшли висновку, що людство вже перетнуло поріг екологічної стабільності планети.
Науковці простежили, як до 1960-х років зростання населення загалом супроводжувалося економічним і технологічним розвитком. Однак приблизно з цього періоду, за їхніми оцінками, баланс почав змінюватися: темпи приросту сповільнилися, а зв’язок між кількістю населення та здатністю системи забезпечувати ресурси послабився. Дослідники описують це як початок так званої "негативної демографічної фази".
У центрі висновків дослідження також знаходиться оцінка так званої "стійкої чисельності населення". Вчені вважають, що вона становить близько 2,5 млрд осіб — рівень, який востаннє спостерігався в середині XX століття.
За оцінками авторів, перевищення порогу екологічної стабільності Землі вже призводить до зростання кліматичних ризиків, втрати природних екосистем і загострення проблем продовольчої та водної безпеки. Водночас вони наголошують, що наслідки розподіляються нерівномірно між регіонами та соціальними групами.
Попри доволі жорсткі висновки, дослідники не говорять про неминучий колапс цивілізації. Вони наголошують, що ситуація ще може бути скоригована за умови узгоджених довгострокових дій держав — від стабілізації демографічних процесів до зменшення споживання ресурсів і захисту екосистем.
