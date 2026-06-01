Человечество пересекло порог экологической стабильности Земли — выводы ученых

Сегодня на Земле проживает около 8,3 млрд человек – больше всего в истории. Как пишет Ecoportal, долгое время рост населения воспринимался как признак технологического прогресса, но и потенциальная угроза перенаселения.
Главные тезисы
- Человечество пересекло порог экологической стабильности Земли, приводя к росту климатических рисков и ухудшению природных экосистем.
- Роль ископаемого топлива в поддержании уровня населения довольно важна, однако оно также способствовало эко-проблемам, включая изменение климата и утрату биоразнообразия.
Сколько людей действительно может выдержать планета Земля
Автор нового масштабного исследования попытались оценить, а сколько людей действительно способна выдержать наша планета. Ученые, проанализировавшие более 200 лет демографических и экологических данных, пришли к выводу, что человечество уже пересекло порог экологической стабильности планеты.
Ученые проследили, как к 1960-м годам рост населения в целом сопровождался экономическим и технологическим развитием. Однако примерно с этого периода, по их оценкам, баланс начал изменяться: темпы прироста замедлились, а связь между численностью населения и способностью системы обеспечивать ресурсы ослабла. Исследователи описывают это как начало так называемой "отрицательной демографической фазы".
В центре выводов исследования также находится оценка так называемой "устойчивой численности населения". Ученые считают, что она составляет около 2,5 млрд человек — уровень, последний раз наблюдавшийся в середине XX века.
По оценкам авторов, превышение порога экологической стабильности Земли уже приводит к росту климатических рисков, потере природных экосистем и обострению проблем продовольственной и водной безопасности. В то же время они подчеркивают, что последствия распределяются неравномерно между регионами и социальными группами.
Несмотря на довольно жесткие выводы, исследователи не говорят о неминуемом коллапсе цивилизации. Они отмечают, что ситуация еще может быть скорректирована при согласованных долгосрочных действиях государств — от стабилизации демографических процессов до уменьшения потребления ресурсов и защиты экосистем.
