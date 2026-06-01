Человечество пересекло порог экологической стабильности Земли — выводы ученых

Сегодня на Земле проживает около 8,3 млрд человек – больше всего в истории. Как пишет Ecoportal, долгое время рост населения воспринимался как признак технологического прогресса, но и потенциальная угроза перенаселения.

Сколько людей действительно может выдержать планета Земля

Автор нового масштабного исследования попытались оценить, а сколько людей действительно способна выдержать наша планета. Ученые, проанализировавшие более 200 лет демографических и экологических данных, пришли к выводу, что человечество уже пересекло порог экологической стабильности планеты.

Авторы работы подчеркивают, что это не гипотетический риск будущего, а уже сложившаяся ситуация.

Ученые проследили, как к 1960-м годам рост населения в целом сопровождался экономическим и технологическим развитием. Однако примерно с этого периода, по их оценкам, баланс начал изменяться: темпы прироста замедлились, а связь между численностью населения и способностью системы обеспечивать ресурсы ослабла. Исследователи описывают это как начало так называемой "отрицательной демографической фазы".

Отдельное внимание авторы уделяют роли ископаемого топлива. Именно оно, по их мнению, позволило временно поддерживать современный уровень населения, но в то же время усугубило экологические проблемы — от изменения климата до потери биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.

В центре выводов исследования также находится оценка так называемой "устойчивой численности населения". Ученые считают, что она составляет около 2,5 млрд человек — уровень, последний раз наблюдавшийся в середине XX века.

По оценкам авторов, превышение порога экологической стабильности Земли уже приводит к росту климатических рисков, потере природных экосистем и обострению проблем продовольственной и водной безопасности. В то же время они подчеркивают, что последствия распределяются неравномерно между регионами и социальными группами.

Несмотря на довольно жесткие выводы, исследователи не говорят о неминуемом коллапсе цивилизации. Они отмечают, что ситуация еще может быть скорректирована при согласованных долгосрочных действиях государств — от стабилизации демографических процессов до уменьшения потребления ресурсов и защиты экосистем.