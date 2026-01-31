Демографическая катастрофа тысячелетий — когда человечество приближалось к полному исчезновению

В какой-то момент в далеком прошлом человечество, возможно, было близко к полному исчезновению. Как пишет биолог Скотт Треверс, согласно генетическим данным, опубликованным в исследовании Science, наши предки пережили экстремальное сокращение численности около 900 тыс. лет назад - чуть более тысячи особей существовали более 100 тыс. лет.

Человечество могло полностью вымереть 900 тыс лет назад

Это был один из самых серьезных популяционных кризисов для крупных млекопитающих, и он мог потенциально уничтожить человечество еще до его начала.

Однако это утверждение вызвало ожесточенные дебаты — действительно ли это было событие, близкое к вымиранию, или мираж, созданный ограничениями генетического анализа. Так что же произошло на самом деле и какие события привели к этому?

В исследовании 2023 года группа исследователей проанализировала генетические данные более 3000 современных людей из африканских и неафриканских популяций. Результаты показали, что примерно от 930 000 до 813 000 лет назад эффективная численность человеческой популяции (количество особей, передающих гены следующему поколению: людей, которые смогли успешно размножаться), резко сократилось до 1280 человек — снижение более чем на 98% по сравнению с более ранними уровнями.

К тому же, результаты показывают, что это "бутылочное горло" сохранялось более 100 000 лет, что является очень долгим сроком для столь серьезного демографического коллапса. С точки зрения эволюции это означает, что человечество было на грани вымирания. Поделиться

Такое "бутылочное горло" совпадает по времени с периодом глубоких экологических потрясений: переходом от раннего к среднему плейстоцену. В этот период, около миллиона лет назад, климатическая система Земли претерпевала резкие изменения. Ледниковые щиты расширялись, а уровень моря снижался; В свою очередь, экосистемы Африки и Евразии неоднократно подвергались разрушению.

Для ранних предков человека эти изменения были катастрофическими. Источники пищи были скудными, а их места обитания разделены, что существенно затрудняло выживание. Именно поэтому они не смогли восстановиться так быстро, как это делают многие виды после кратковременных скачков численности популяции.

Некоторые ученые предполагают, что этот спад численности популяции мог послужить генетической "перезагрузкой" в том смысле, что он мог уменьшить разнообразие и подготовить почву для дальнейших эволюционных инноваций.

Также это "бутылочное горло" совпадает с оценками того, когда люди перешли от 48 хромосом, как у других человекообразных обезьян, к 46 хромосомам, которые мы имеем сегодня. Хотя само по себе это слияние хромосом не сделало нас людьми, оно значительно облегчило небольшой изолированной популяции генетические изменения, которые могли бы успешно распространиться и закрепиться, отмечает Треверс.

Не все генетики убеждены, что "бутылочное горло" 900 000 лет отражает реальную демографическую катастрофу. В дальнейшем исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Genetics, другие исследователи утверждали, что данные исследования 2023 могли быть статистическим артефактом: закономерностью, созданной предположениями в модели, а не настоящим сокращением численности популяции.