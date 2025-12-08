Новый суперконтинент Пангея Ультима погубит человечество — прогноз ученых
Новый суперконтинент Пангея Ультима погубит человечество — прогноз ученых

Земля
Источник:  earth.com

Новое исследование ученых из Бристольского университета предупреждает о возможном массовом вымирании людей и других млекопитающих из-за экстремальной жары, если миллионы лет в будущем континенты Земли сольются в один суперконтинент под названием Пангея Ультима.

Главные тезисы

  • Согласно исследованию ученых из Бристольского университета, слияние континентов в суперконтинент Пангея Ультима может привести к массовому вымиранию людей и млекопитающих из-за экстремальных температур.
  • Климатический стресс вызван ограниченным влиянием океана, сильным солнечным излучением и повышенным уровнем CO2, что создает угрозу для жизни на Земле.
  • Прогнозы ученых предполагают, что будущий суперконтинент может вызвать температуры от 40 до 70°C, что осложнит выживание людей и животных из-за проблем с охлаждением.

"Климатический стресс". Ученые ошеломили новым прогнозом по вымиранию человечества

По прогнозам, будущий суперконтинент значительно ухудшит климат: ограниченное влияние океана, более сильное солнечное излучение и повышенный уровень CO 2 создадут "тройной удар", который приведет к температурам от 40 до 70°C.

В таких условиях люди и млекопитающие не смогут эффективно охлаждать свои тела и выживание станет почти невозможным.

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает, что только 8–16% суши могут остаться в пределах допустимого для жизни диапазона температур, а засуха и ограниченные источники воды еще больше усложняют выживаемость.

Ученые отмечают, что даже сегодня уже ощущается негативное влияние повышения температуры на урожай, энергетику и здоровье человека.

Крайне важно не упускать из виду наш нынешний климатический кризис, который является результатом выбросов парниковых газов человеком, — отметила соавтор исследования доктор Юнис Ло.

Исследователи использовали климатические модели, учитывая движение тектонических плит, вулканическую активность и уровень парниковых газов. Согласно прогнозам, концентрация CO 2 может возрасти до более чем 600 частей на миллион, что значительно ухудшит условия для жизни.

История Земли показывает, что вымирание из-за климатических катастроф уже повторялось: пермско-триасовое, триасово-юрское и мелово-палеогеновое вымирание уничтожили от 50% до 90% видов.

Сегодняшние исследования напоминают, что контроль выбросов и адаптация к климатическим изменениям могут предотвратить краткосрочные катастрофы и подготовить планету к предстоящим испытаниям.

