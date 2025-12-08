Новий суперконтинент Пангея Ультіма погубить людство — прогноз науковців

Нове дослідження вчених із Бристольського університету попереджає про можливе масове вимирання людей та інших ссавців через екстремальну спеку, якщо мільйони років у майбутньому континенти Землі зіллються в один суперконтинент під назвою Пангея Ультіма.
Головні тези:
- Злиття континентів у суперконтинент Пангея Ультіма може призвести до масового вимирання людей та інших ссавців через екстремальні температури.
- Негативний вплив на клімат буде обумовлений обмеженим впливом океану, сильнішим сонячним випромінюванням та підвищеним рівнем CO2.
- Дослідження показує, що лише невелика частина суші залишиться в межах допустимого діапазону температур для життя.
"Кліматичний стрес". Науковці приголомшили новим прогнозом щодо вимирання людства
За прогнозами, майбутній суперконтинент значно погіршить клімат: обмежений вплив океану, сильніше сонячне випромінювання та підвищений рівень CO2 створять "потрійний удар", який призведе до температур від 40 до 70°C.
У таких умовах люди та ссавці не зможуть ефективно охолоджувати свої тіла і виживання стане майже неможливим.
Дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, показує, що лише 8–16% суші можуть залишитися в межах допустимого для життя діапазону температур, а посуха та обмежені джерела води ще більше ускладнюють виживання.
Вчені наголошують, що навіть сьогодні вже відчувається негативний вплив підвищення температури на врожай, енергетику та здоров’я людини.
Дослідники використовували кліматичні моделі, враховуючи рух тектонічних плит, вулканічну активність і рівень парникових газів. Згідно з прогнозами, концентрація CO2 може зрости до понад 600 частин на мільйон, що значно погіршить умови для життя.
Історія Землі показує, що вимирання через кліматичні катастрофи вже повторювалися: пермсько-тріасове, тріасово-юрське та крейдяно-палеогенове вимирання знищили від 50% до 90% видів.
Сьогоднішні дослідження нагадують, що контроль викидів і адаптація до кліматичних змін можуть запобігти короткостроковим катастрофам і підготувати планету до майбутніх випробувань.
