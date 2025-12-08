Новий суперконтинент Пангея Ультіма погубить людство — прогноз науковців

Нове дослідження вчених із Бристольського університету попереджає про можливе масове вимирання людей та інших ссавців через екстремальну спеку, якщо мільйони років у майбутньому континенти Землі зіллються в один суперконтинент під назвою Пангея Ультіма.

"Кліматичний стрес". Науковці приголомшили новим прогнозом щодо вимирання людства

За прогнозами, майбутній суперконтинент значно погіршить клімат: обмежений вплив океану, сильніше сонячне випромінювання та підвищений рівень CO2 створять "потрійний удар", який призведе до температур від 40 до 70°C.

У таких умовах люди та ссавці не зможуть ефективно охолоджувати свої тіла і виживання стане майже неможливим.

Дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, показує, що лише 8–16% суші можуть залишитися в межах допустимого для життя діапазону температур, а посуха та обмежені джерела води ще більше ускладнюють виживання.

Вчені наголошують, що навіть сьогодні вже відчувається негативний вплив підвищення температури на врожай, енергетику та здоров’я людини.

Вкрай важливо не випускати з поля зору нашу нинішню кліматичну кризу, яка є результатом викидів парникових газів людиною, — зазначила співавторка дослідження доктор Юніс Ло.

Дослідники використовували кліматичні моделі, враховуючи рух тектонічних плит, вулканічну активність і рівень парникових газів. Згідно з прогнозами, концентрація CO2 може зрости до понад 600 частин на мільйон, що значно погіршить умови для життя.

Історія Землі показує, що вимирання через кліматичні катастрофи вже повторювалися: пермсько-тріасове, тріасово-юрське та крейдяно-палеогенове вимирання знищили від 50% до 90% видів.

Сьогоднішні дослідження нагадують, що контроль викидів і адаптація до кліматичних змін можуть запобігти короткостроковим катастрофам і підготувати планету до майбутніх випробувань.