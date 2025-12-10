Тепловая трилогия. Человечество прожило самые жаркие годы в истории

В этом году мир завершит первый трехлетний период, когда средняя глобальная температура стабильно превышала отметку в +1,5 °C.

Сдержит ли человечество глобальное потепление?

По прогнозам Европейской службы изменения климата Copernicus (C3S), 2025 год войдет в тройку самых теплых за все время наблюдений — рядом с 2024-м, который удерживает первое место.

Данные C3S свидетельствуют, что именно в этом году мир завершит первый трехлетний период, когда средняя глобальная температура стабильно превышала отметку в +1,5 °C от доиндустриального уровня — порога, считаемого учеными критическим для климата.

Тревожные прогнозы прозвучали сразу после саммита Cop30, где правительства так и не смогли согласовать существенные новые обязательства по сокращению выбросов. Причиной стали обостренные геополитические противоречия, вновь задержавшие принятие решений, необходимых для сдерживания глобального потепления.

Океаны бьют исторические максимумы, последствия — по всему миру

Рекордный нагрев океанов стал ключевым драйвером экстремальных погодных явлений в разных регионах мира. В Южной и Юго-Восточной Азии это привело к самой масштабной климатической катастрофе года, а в Испании — к разрушительным лесным пожарам.