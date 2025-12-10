Теплова трилогія. Людство прожило найбільш спекотні роки в історії

Цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 °C.

Чи стримає людство глобальне потепління?

За прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень — поруч із 2024-м, який наразі утримує перше місце.

Дані C3S свідчать, що саме цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 °C від доіндустріального рівня — порогу, який вчені вважають критичним для клімату.

Тривожні прогнози пролунали одразу після саміту Cop30, де уряди так і не змогли погодити суттєві нові зобов’язання зі скорочення викидів. Причиною стали загострені геополітичні суперечності, що знову затримали ухвалення рішень, необхідних для стримування глобального потепління.

Океани б’ють історичні максимуми, наслідки — по всьому світу

Рекордне нагрівання океанів стало ключовим драйвером екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу. У Південній та Південно-Східній Азії це призвело до наймасштабнішої кліматичної катастрофи року, а в Іспанії — до руйнівних лісових пожеж.