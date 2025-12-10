Теплова трилогія. Людство прожило найбільш спекотні роки в історії

Цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 °C.
Головні тези:
- У 2025 році світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищує позначку у +1,5 °C.
- Океани б’ють історичні максимуми нагрівання, що призводить до екстремальних погодних явищ та кліматичних катастроф.
- Нагрівання океанів є ключовим драйвером зміни клімату та може призвести до небезпечних наслідків для життя на Землі.
Чи стримає людство глобальне потепління?
За прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень — поруч із 2024-м, який наразі утримує перше місце.
Дані C3S свідчать, що саме цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 °C від доіндустріального рівня — порогу, який вчені вважають критичним для клімату.
Тривожні прогнози пролунали одразу після саміту Cop30, де уряди так і не змогли погодити суттєві нові зобов’язання зі скорочення викидів. Причиною стали загострені геополітичні суперечності, що знову затримали ухвалення рішень, необхідних для стримування глобального потепління.
Океани б’ють історичні максимуми, наслідки — по всьому світу
Рекордне нагрівання океанів стало ключовим драйвером екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу. У Південній та Південно-Східній Азії це призвело до наймасштабнішої кліматичної катастрофи року, а в Іспанії — до руйнівних лісових пожеж.
