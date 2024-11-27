Людство змінило нахил обертання Землі — до чого готуватися

Іноземні вчені дійшли висновку, що внаслідок активного викачування підземних вод для побутових і технічних потреб сучасної цивілізації, був змінений нахил обертання Землі.

З якими проблемами може зіткнутися людство

За словами науковців, насамперед йдеться про зміни клімату — однак це лише частина з групи викликів.

Експерти звертають увагу на те, що відкачування підземних вод змістило вісь обертання Землі приблизно на 80 см. На це людям знадобилося менше 20 років.

Наше дослідження показує, що серед причин, пов’язаних із кліматом, перерозподіл ґрунтових вод насправді найбільше впливає на дрейф полюса обертання, — заявив геофізик Кі-Веон Со. Поширити

Що важливо розуміти, підземні води заповнюють простір у ґрунті, піску та гірських породах.

За словами науковців, вони походять від дощу та інших опадів, які вбираються в землю, поступово спускаючись до так званого водоносного горизонту.

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Навіщо людям підземні води

Ні для кого не секрет, що за допомогою них людство вирішує багато різноманітних проблем.

У більшості випадків використовують її як основне джерело питної води, особливо в сільській місцевості, де поверхнева вода недоступна.

Фермери залежать від ґрунтових вод для зрошення сільськогосподарських культур, що гарантує продовження виробництва продуктів харчування навіть за недостатньої кількості дощу, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ба більше, наголошується, що промисловість використовує підземні води для виробничих процесів і систем охолодження.