Людство змінило нахил обертання Землі — до чого готуватися
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Людство змінило нахил обертання Землі — до чого готуватися

Земля
Джерело:  earth.com

Іноземні вчені дійшли висновку, що внаслідок активного викачування підземних вод для побутових і технічних потреб сучасної цивілізації, був змінений нахил обертання Землі.

Головні тези:

  • Підземні води використовуються людством як джерело питної води, для зрошення сільськогосподарських культур та для виробничих потреб, що робить їх важливим ресурсом.
  • Викачування підземних вод також призводить до підвищення рівня моря, що може мати серйозні наслідки для усієї планети.

З якими проблемами може зіткнутися людство

За словами науковців, насамперед йдеться про зміни клімату — однак це лише частина з групи викликів.

Експерти звертають увагу на те, що відкачування підземних вод змістило вісь обертання Землі приблизно на 80 см. На це людям знадобилося менше 20 років.

Наше дослідження показує, що серед причин, пов’язаних із кліматом, перерозподіл ґрунтових вод насправді найбільше впливає на дрейф полюса обертання, — заявив геофізик Кі-Веон Со.

Що важливо розуміти, підземні води заповнюють простір у ґрунті, піску та гірських породах.

За словами науковців, вони походять від дощу та інших опадів, які вбираються в землю, поступово спускаючись до так званого водоносного горизонту.

Фото: відкриті джерела

Навіщо людям підземні води

Ні для кого не секрет, що за допомогою них людство вирішує багато різноманітних проблем.

У більшості випадків використовують її як основне джерело питної води, особливо в сільській місцевості, де поверхнева вода недоступна.

Фермери залежать від ґрунтових вод для зрошення сільськогосподарських культур, що гарантує продовження виробництва продуктів харчування навіть за недостатньої кількості дощу, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, наголошується, що промисловість використовує підземні води для виробничих процесів і систем охолодження.

Я дуже радий знайти незрозумілу причину дрейфу полюса обертання. З іншого боку, як мешканець Землі та батько, я стурбований і здивований тим, що відкачування ґрунтових вод є ще одним джерелом підвищення рівня моря, — заявив один з науковців.

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