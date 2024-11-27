Человечество изменило наклон вращения Земли — к чему готовиться

Иностранные ученые пришли к выводу, что в результате активной выкачки подземных вод для бытовых и технических нужд современной цивилизации был изменен наклон вращения Земли.

С какими проблемами может столкнуться человечество

По словам ученых, в первую очередь речь идет об изменениях климата, однако это лишь часть из группы вызовов.

Эксперты обращают внимание на то, что откачка подземных вод сместила ось вращения Земли примерно на 80 см. На это людям понадобилось меньше 20 лет.

Наше исследование показывает, что среди причин, связанных с климатом, перераспределение грунтовых вод действительно влияет на дрейф полюса вращения, — заявил геофизик Ки-Веон Со. Поделиться

Что важно понимать, подземные воды заполняют пространство в почве, песке и горных породах.

По словам ученых, они произошли от дождя и других осадков, которые впитываются в землю, постепенно спускаясь к так называемому водоносному горизонту.

Фото: открытые источники

Зачем людям подземные воды

Ни для кого не секрет, что с помощью них человечество решает множество разнообразных проблем.

В большинстве случаев используют ее в качестве основного источника питьевой воды, особенно в сельской местности, где поверхностная вода недоступна.

Фермеры зависят от грунтовых вод для орошения сельскохозяйственных культур, что гарантирует продолжение производства продуктов питания даже при недостаточном количестве дождя, говорится в сообщении. Поделиться

Более того, указано, что промышленность использует подземные воды для производственных процессов и систем охлаждения.