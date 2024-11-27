Человечество изменило наклон вращения Земли — к чему готовиться

Иностранные ученые пришли к выводу, что в результате активной выкачки подземных вод для бытовых и технических нужд современной цивилизации был изменен наклон вращения Земли.
Главные тезисы
- Подземные воды используются человечеством как источник питьевой воды, для орошения сельскохозяйственных культур и производственных нужд, что делает их важным ресурсом.
- Выкачка подземных вод также приводит к повышению уровня моря, что может иметь серьезные последствия для всей планеты.
С какими проблемами может столкнуться человечество
По словам ученых, в первую очередь речь идет об изменениях климата, однако это лишь часть из группы вызовов.
Эксперты обращают внимание на то, что откачка подземных вод сместила ось вращения Земли примерно на 80 см. На это людям понадобилось меньше 20 лет.
Что важно понимать, подземные воды заполняют пространство в почве, песке и горных породах.
По словам ученых, они произошли от дождя и других осадков, которые впитываются в землю, постепенно спускаясь к так называемому водоносному горизонту.
Зачем людям подземные воды
Ни для кого не секрет, что с помощью них человечество решает множество разнообразных проблем.
В большинстве случаев используют ее в качестве основного источника питьевой воды, особенно в сельской местности, где поверхностная вода недоступна.
Более того, указано, что промышленность использует подземные воды для производственных процессов и систем охлаждения.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-