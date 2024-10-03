Люксембург долучився до Коаліції дронів для України

Люксембург став 17 країною-партнеркою, яка доєдналася до Коаліції дронів для допомоги Україні, створеної у межах формату «Рамштайн».

Люксембург доєднався до міжнародної Коаліції дронів

Про нового члена Коаліції дронів повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наша мета - забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів. Поширити

Як зазначається, Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах коаліції кошти на спільні закупівлі (50 млн євро) буде закуплено та поставлено ще 20-30 тис дронів.

За інформацією пресслужби, у вересні українські виробники дронів вперше отримали можливість доєднатися до міжнародних тендерів у межах коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії і подати заявку.

Пропозиції прийматимуться до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів та до 11 листопада для дронів-перехоплювачів.

Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени коаліції. Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.

Коаліція дронів для України: що відомо

Коаліція дронів — організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів в рамках постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії з 2024 року.

Ініціатором створення Коаліції стала Латвія, про ініціативу було оголошено під час зустрічі її Міністра оборони Андріса Спрудса з Міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року. Про саме формування коаліції МО України оголосило 17 січня 2024 року. Поширити

17 лютого 2024 року було сформовано коаліцію з 8 країн, в березні до коаліції доєднались Канада та Австралія, збільшивши її до 10 учасників. Загалом в планах залучити в коаліцію 20 країн.

У квітні 2024 року стало відомо про створення Офісу підтримки коаліцій, до якого увійшла й коаліція дронів.

10 липня 2024 року країни-члени "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно із яким створюється спецфонд на 45 млн євро.