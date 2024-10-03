Люксембург долучився до Коаліції дронів для України

Люксембург став 17 країною-партнеркою, яка доєдналася до Коаліції дронів для допомоги Україні, створеної у межах формату «Рамштайн».
Головні тези:
- Люксембург приєднався до Коаліції дронів для допомоги Україні в рамках формату «Рамштайн».
- Метою Коаліції є забезпечення промислового виробництва FPV-дронів для створення технологічної переваги над ворогом.
- Україна отримала вже тисячі дронів від країн-партнерів та планує закупити ще 20-30 тис дронів в рамках коаліції.
- Українські виробники дронів отримали можливість участі в міжнародних тендерах коаліції для постачання безпілотників.
- Коаліція дронів для України формується з метою підтримки Сил оборони України в умовах російської агресії.
Люксембург доєднався до міжнародної Коаліції дронів
Про нового члена Коаліції дронів повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Як зазначається, Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах коаліції кошти на спільні закупівлі (50 млн євро) буде закуплено та поставлено ще 20-30 тис дронів.
За інформацією пресслужби, у вересні українські виробники дронів вперше отримали можливість доєднатися до міжнародних тендерів у межах коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії і подати заявку.
Пропозиції прийматимуться до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів та до 11 листопада для дронів-перехоплювачів.
Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени коаліції. Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.
Коаліція дронів для України: що відомо
Коаліція дронів — організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів в рамках постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії з 2024 року.
17 лютого 2024 року було сформовано коаліцію з 8 країн, в березні до коаліції доєднались Канада та Австралія, збільшивши її до 10 учасників. Загалом в планах залучити в коаліцію 20 країн.
У квітні 2024 року стало відомо про створення Офісу підтримки коаліцій, до якого увійшла й коаліція дронів.
10 липня 2024 року країни-члени "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно із яким створюється спецфонд на 45 млн євро.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-