Люксембург присоединился к Коалиции дронов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Люксембург присоединился к Коалиции дронов для Украины

Министерство обороны Украины
Люксембург
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Люксембург стал 17 страной-партнером, которая присоединилась к Коалиции дронов для помощи Украине, созданной в рамках формата Рамштайн.

Главные тезисы

  • Люксембург стал 17 страной, присоединившейся к Коалиции дронов для помощи Украине в рамках формата Рамштайн.
  • Целью Коалиции является обеспечение промышленного производства FPV-дронов для создания технологического превосходства над врагом.
  • Украина уже получила тысячи дронов от стран-партнеров и планирует закупить еще 20-30 тыс дронов в рамках коалиции.
  • Украинские производители дронов получили возможность участвовать в международных тендерах коалиции для поставки беспилотников.
  • Коалиция дронов формируется с целью поддержки сил обороны Украины в условиях российской агрессии.

Люксембург присоединился к международной коалиции дронов

О новом члене Коалиции дронов сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Наша цель — обеспечить промышленное производство FPV-дронов в Украине и на Западе, чтобы создать асимметричное технологическое преимущество над врагом в долгосрочной перспективе. А также масштабировать их производство. Поэтому мы рады приветствовать в коалиции Люксембург, который за эти годы последовательно и постоянно помогал нашей армии, а теперь включится в развитие индустрии дронов.

Украина уже получила тысячи дронов от стран-партнеров. Ожидается, что на уже аккумулированные в рамках коалиции средства на совместные закупки (50 млн евро) будут закуплены и поставлены еще 20-30 тыс дронов.

По информации пресс-службы, в сентябре украинские производители дронов впервые получили возможность присоединиться к международным тендерам в рамках коалиции. Для участия производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать заявку.

Предложения будут приниматься до 14 октября для усовершенствованных FPV-дронов и до 11 ноября для дронов-перехватчиков.

Затем эти предложения будут рассмотрены странами-членами коалиции. Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на тестируемые и оцениваемые беспилотники. Если их разработки продемонстрируют хорошие результаты на этом этапе, то планируется более объемный заказ на FPV-дроны от производителей-победителей.

Коалиция дронов для Украины: что известно

Коалиция дронов — организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставок оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Инициатором создания Коалиции стала Латвия, об инициативе была объявлена во время встречи ее Министра обороны Андриса Спрудса с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым в декабре 2023 года. О самом формировании коалиции МО Украины объявило 17 января 2024 года.

17 февраля 2024 года была сформирована коалиция из 8 стран, в марте к коалиции присоединились Канада и Австралия, увеличив ее до 10 участников. Всего в планах привлечь в коалицию 20 стран.

В апреле 2024 стало известно о создании Офиса поддержки коалиций, в который вошла и коалиция дронов.

10 июля 2024 г. страны-члены "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому создается спецфонд на 45 млн евро.

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