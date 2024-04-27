Ліверпуль узгодив деталі контракту з новим тренером. Хто ним стане

Хто стане новим тренером “Ліверпуля”

Новим головним тренером "Ліверпуля" влітку 2024 року стане наставник "Феєнорда" Арне Слот.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024

Клуби узгодили суму компенсації: "Феєнорд" отримає від 13 до 15 мільйонів євро, Слот стане найдорожчим тренером в історії нідерландського футболу. "Ліверпуль" також вже домовився із Слотом щодо умов особистого контракту.

Спершу "Ліверпуль" пропонував "Феєнорду" компенсацію у розмірі 9 млн євро, однак роттердамці відхилили цю пропозицію. Сам Слот при цьому публічно заявляв, що хоче очолити англійську команду після нинішнього сезону.

У "Ліверпулі" до Слота доєднаються два його асистенти у "Феєнорді" — Сіпке Гулсгофф і Рубен Петерс.

Слот замінить у "Ліверпулі" німецького тренера Юргена Клоппа, який ухвалив рішення залишити клуб після дев'яти сезонів. Його останній офіційний матч заплановано на 19 травня — в чемпіонаті Англії проти "Вулвергемптона".

У нинішньому сезоні "Ліверпуль" виграв з Клоппом Кубок англійської ліги. У чемпіонаті Англії "червоні" посідають третє місце після 34 турів, відстаючи на три бали від першого місця, на якому йде "Арсенал".

Що відомо про тренера Арне Слота

Арне Слот – 45-річний нідерландський головний тренер "Феєнорда". В сезоні 2022/23 привів команду до другого чемпіонського титулу за 24 роки.

Свій другий великий трофєй із "Феєнордом" здобув у сезоні 2023/24 — виграв Кубок Нідерландів.

До роботи у "Феєнорді" Слот дебютував у ролі головного тренера в АЗ, який очолював у 2019-2020 роках.

У нинішньому сезоні "Феєнорд" гарантував собі "срібло" Ередивізі та вихід у груповий етап Ліги чемпіонів за три тури до завершення сезону.