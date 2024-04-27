Ліверпуль узгодив деталі контракту з новим тренером. Хто ним стане

Англійський клуб “Ліверпуль” отримає нового наставника вже влітку.
Хто стане новим тренером “Ліверпуля”
Новим головним тренером "Ліверпуля" влітку 2024 року стане наставник "Феєнорда" Арне Слот.
Клуби узгодили суму компенсації: "Феєнорд" отримає від 13 до 15 мільйонів євро, Слот стане найдорожчим тренером в історії нідерландського футболу. "Ліверпуль" також вже домовився із Слотом щодо умов особистого контракту.
Спершу "Ліверпуль" пропонував "Феєнорду" компенсацію у розмірі 9 млн євро, однак роттердамці відхилили цю пропозицію. Сам Слот при цьому публічно заявляв, що хоче очолити англійську команду після нинішнього сезону.
У "Ліверпулі" до Слота доєднаються два його асистенти у "Феєнорді" — Сіпке Гулсгофф і Рубен Петерс.
Слот замінить у "Ліверпулі" німецького тренера Юргена Клоппа, який ухвалив рішення залишити клуб після дев'яти сезонів. Його останній офіційний матч заплановано на 19 травня — в чемпіонаті Англії проти "Вулвергемптона".
У нинішньому сезоні "Ліверпуль" виграв з Клоппом Кубок англійської ліги. У чемпіонаті Англії "червоні" посідають третє місце після 34 турів, відстаючи на три бали від першого місця, на якому йде "Арсенал".
Що відомо про тренера Арне Слота
Арне Слот – 45-річний нідерландський головний тренер "Феєнорда". В сезоні 2022/23 привів команду до другого чемпіонського титулу за 24 роки.
Свій другий великий трофєй із "Феєнордом" здобув у сезоні 2023/24 — виграв Кубок Нідерландів.
До роботи у "Феєнорді" Слот дебютував у ролі головного тренера в АЗ, який очолював у 2019-2020 роках.
У нинішньому сезоні "Феєнорд" гарантував собі "срібло" Ередивізі та вихід у груповий етап Ліги чемпіонів за три тури до завершення сезону.
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