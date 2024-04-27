Ливерпуль согласовал подробности контракта с новым тренером. Кто им станет

Кто станет новым тренером "Ливерпуля"

Новым главным тренером "Ливерпуля" летом 2024 года станет наставник "Фейенорда" Арне Слот.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024

Клубы согласовали сумму компенсации: "Фейеноорд" получит от 13 до 15 миллионов евро, Слот станет самым дорогим тренером в истории нидерландского футбола. "Ливерпуль" также уже договорился со Слотом по условиям личного контракта.

Сначала "Ливерпуль" предлагал "Фейенорду" компенсацию в размере 9 млн евро, однако роттердамцы отклонили это предложение. Сам Слот при этом публично заявлял, что хочет возглавить английскую команду после этого сезона.

В "Ливерпуле" к Слоту присоединятся два его ассистента в "Фейенорде" — Сипке Гулсгофф и Рубен Петерс.

Слот заменит в "Ливерпуле" немецкого тренера Юргена Клоппа, принявшего решение покинуть клуб после девяти сезонов. Его последний официальный матч запланирован на 19 мая — в чемпионате Англии против "Вулвергемптона".

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" выиграл с Клопп Кубок английской лиги. В чемпионате Англии "красные" занимают третье место после 34 туров, отставая на три балла от первого места, на котором идет "Арсенал".

Что известно о тренере Арне Слоте

Арне Слот — 45-летний нидерландский главный тренер "Фейенорда". В сезоне 2022/23 привел команду во второй чемпионский титул за 24 года.

Свой второй крупный трофей с "Фейенордом" завоевал в сезоне 2023/24 — выиграл Кубок Нидерландов.

До работы в "Фейеноорде" Слот дебютировал в роли главного тренера в АЗ, возглавлявшего в 2019-2020 годах.

В нынешнем сезоне "Фейеноорд" гарантировал себе "серебро" Эредивизи и выход в групповой этап Лиги чемпионов за три тура до завершения сезона.