Лівордикали спалили будинок гендиректора Rheinmetall за допомогу Україні

Уночі 29 квітня учасники екстремістського угруповання RAF спалили заміський будинок голови концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Свої дії зловмисники аргументували помстою за “наживання” останнього на постачанні зброї Україні.

Що відомо про підпал будинку глави Rheinmetall

Анонімні користувачі, які представились членами RAF, виклали звернення, де зізнались у підпалі заміської домівки Паппергера.

У зізнанні зазначається, що компанія Rheinmetall збирає стару бронетехніку з метою продажу її Україні, використовуючи ситуацію з повномасштабною війною Росії проти України.

Автори листа наголошують на тому, що Rheinmetall виробляє зброю не лише для національного використання, але і з метою збуту за кордон, зокрема Україні.

У цьому листі також згадується арешт Даніели Клетте, колишньої лівої терористки, яка переховувалась понад 30 років. Автори листа закликають до звільнення Клетте та висловлюють підтримку "тим, хто ухиляється від радикальних лівих" і "тим, хто нападає на силові структури".

Rheinmetall і Україна

Компанія Rheinmetall неодноразово передавала Збройним силам України значну кількість бойових машин Marder через прямі поставки та програми обміну, у тому числі за дорученням уряду Німеччини. Також відомі плани компанії будувати збройові заводи в Україні.

Ліві радикали та консерватори засуджують підтримку України і вимагають від німецької влади та приватних компаній спрямування ресурсів виключно на внутрішню політику.