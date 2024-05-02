Левордикалы сожгли здание гендиректора Rheinmetall за помощь Украине

Ночью 29 апреля участники экстремистской группировки RAF сожгли загородный дом главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Свои действия злоумышленники аргументировали местью за "наживание" последнего на поставке оружия Украине.

Что известно о поджоге дома главы Rheinmetall

Анонимные пользователи, представившиеся членами RAF, выложили обращение, где признались в поджоге загородного дома Паппергера.

В признании отмечается, что компания Rheinmetall собирает старую бронетехнику с целью продажи ее Украине, используя ситуацию с полномасштабной войной России против Украины.

Авторы письма отмечают, что Rheinmetall производит оружие не только для национального использования, но и с целью сбыта за границу, в частности Украине.

В этом письме также упоминается арест Даниэлы Клетте, бывшей левой террористки, скрывавшейся более 30 лет. Авторы письма призывают к освобождению Клетте и выражают поддержку "уклоняющимся от радикальных левых" и "нападающим на силовые структуры".

Rheinmetall и Украина

Компания Rheinmetall неоднократно передавала Вооруженным силам Украины значительное количество боевых машин Marder из-за прямых поставок и программ обмена, в том числе по поручению правительства Германии. Также известны планы компании по строительству оружейных заводов в Украине.

Левые радикалы и консерваторы осуждают поддержку Украины и требуют от немецких властей и частных компаний направление ресурсов исключительно на внутреннюю политику.