Левордикалы сожгли здание гендиректора Rheinmetall за помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Левордикалы сожгли здание гендиректора Rheinmetall за помощь Украине

Армин Паппергер
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Источник:  Bild

Ночью 29 апреля участники экстремистской группировки RAF сожгли загородный дом главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Свои действия злоумышленники аргументировали местью за "наживание" последнего на поставке оружия Украине.

Что известно о поджоге дома главы Rheinmetall

Анонимные пользователи, представившиеся членами RAF, выложили обращение, где признались в поджоге загородного дома Паппергера.

В признании отмечается, что компания Rheinmetall собирает старую бронетехнику с целью продажи ее Украине, используя ситуацию с полномасштабной войной России против Украины.

Авторы письма отмечают, что Rheinmetall производит оружие не только для национального использования, но и с целью сбыта за границу, в частности Украине.

В этом письме также упоминается арест Даниэлы Клетте, бывшей левой террористки, скрывавшейся более 30 лет. Авторы письма призывают к освобождению Клетте и выражают поддержку "уклоняющимся от радикальных левых" и "нападающим на силовые структуры".

Rheinmetall и Украина

Компания Rheinmetall неоднократно передавала Вооруженным силам Украины значительное количество боевых машин Marder из-за прямых поставок и программ обмена, в том числе по поручению правительства Германии. Также известны планы компании по строительству оружейных заводов в Украине.

Левые радикалы и консерваторы осуждают поддержку Украины и требуют от немецких властей и частных компаний направление ресурсов исключительно на внутреннюю политику.

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