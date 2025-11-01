Ломаченко розкрив причину завершення кар'єри
Ломаченко розкрив причину завершення кар'єри

Чому Ломаченко пішов з великого боксу
Джерело:  online.ua

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому він вирішив завершити професійну кар'єру в боксі. За його словами, це не пов'язано з травмами.

Головні тези:

  • Боксер відверто зізнався, що просто втратив мотивацію.
  • Він додав, що переговори про бій з володарем пояса WBA в легкій вазі Джервонтою "Танком" Девісом зупинені.

Своє рішення відомий український боксер пояснив у коментарі Fight News.

За словами, Василя Ломаченка, це було нескладно, оскільки він втратив мотивацію.

Я хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але коли я програв Хейні, — це був мій останній шанс. Після цього я отримав ще один пояс і завершив із боксом. Це не пов'язано з травмами чи фізичною формою, а тільки з мотивацією, — переконує колишній професійний боксер.

Окрім того, у Василя Ломаченка поцікавилися, чи тривають переговори з володарем пояса WBA в легкій вазі Джервонтою "Танком" Девісом.

Він офіційно підтвердив, що обговорення потенційного поєдинку припинено.

Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я закінчив із боксом, — пояснив колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях.

Попри це, він продовжує стежити за новими успіхами непереможного українського абсолюта Олександра Усика та публічно підтримувати його.

