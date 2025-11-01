Ломаченко раскрыл причину завершения карьеры
Почему Ломаченко ушел из большого бокса
Источник:  online.ua

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. По его словам, это не связано с травмами.

  • Боксер откровенно признался, что просто потерял мотивацию.
  • Он добавил, что переговоры о бое с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом остановлены.

Свое решение известный украинский боксер объяснил в комментарии Fight News.

По словам Василия Ломаченко, это было несложно, поскольку он потерял мотивацию.

Я хотел стать абсолютным чемпионом мира, но когда я проиграл Хейни, это был мой последний шанс. После этого я получил еще один пояс и закончил с боксом. Это не связано с травмами или физической формой, а только с мотивацией, — убеждает бывший профессиональный боксер.

Кроме того, у Василия Ломаченко поинтересовались, продолжаются ли переговоры с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом.

Он официально подтвердил, что обсуждение потенциального поединка прекращено.

Переговоры с "Танком"? Нет смысла говорить об этом, потому что я закончил с боксом, — объяснил бывший чемпион мира в трех весовых категориях.

Тем не менее, он продолжает следить за новыми успехами непобедимого украинского абсолюта Александра Усика и публично поддерживать его.

