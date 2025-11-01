Ломаченко раскрыл причину завершения карьеры

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. По его словам, это не связано с травмами.
Главные тезисы
- Боксер откровенно признался, что просто потерял мотивацию.
- Он добавил, что переговоры о бое с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом остановлены.
Почему Ломаченко ушел из большого бокса
Свое решение известный украинский боксер объяснил в комментарии Fight News.
По словам Василия Ломаченко, это было несложно, поскольку он потерял мотивацию.
Кроме того, у Василия Ломаченко поинтересовались, продолжаются ли переговоры с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом.
Он официально подтвердил, что обсуждение потенциального поединка прекращено.
Переговоры с "Танком"? Нет смысла говорить об этом, потому что я закончил с боксом, — объяснил бывший чемпион мира в трех весовых категориях.
Тем не менее, он продолжает следить за новыми успехами непобедимого украинского абсолюта Александра Усика и публично поддерживать его.
