Ломаченко раскрыл причину завершения карьеры

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. По его словам, это не связано с травмами.

Почему Ломаченко ушел из большого бокса

Свое решение известный украинский боксер объяснил в комментарии Fight News.

По словам Василия Ломаченко, это было несложно, поскольку он потерял мотивацию.

Я хотел стать абсолютным чемпионом мира, но когда я проиграл Хейни, это был мой последний шанс. После этого я получил еще один пояс и закончил с боксом. Это не связано с травмами или физической формой, а только с мотивацией, — убеждает бывший профессиональный боксер. Поделиться

Кроме того, у Василия Ломаченко поинтересовались, продолжаются ли переговоры с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом.

Он официально подтвердил, что обсуждение потенциального поединка прекращено.

Переговоры с "Танком"? Нет смысла говорить об этом, потому что я закончил с боксом, — объяснил бывший чемпион мира в трех весовых категориях.