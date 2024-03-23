Лондонський "Арсенал" зацікавився ще одним гравцем збірної України
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Лондонський "Арсенал" зацікавився ще одним гравцем збірної України

Георгій Судаков
Джерело:  online.ua

Лондонський "Арсенал" може бути зацікавлений послугах півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова.

Георгій Судаков може приєднатися до Арсеналу

Портал football.london повідомляє, що до «Арсеналу» може перейти півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков.

Мікель Артета і команда цього сезону змагаються за перемогу в Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. «Арсенал» займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату, і в своєму наступному випробуванні в Європі гратиме у чвертьфіналі проти мюнхенської «Баварії».

За словами журналіста Мірко Ді Натале, «Арсенал» є одним із кількох клубів Прем'єр-ліги, які цікавляться Судаковим.

Стверджується, що до «канонірів» приєдналися «Челсі», «Манчестер Юнайтед», «Ман Сіті» та «Ньюкасл», і повідомляється, що в його контракті є пункт про звільнення на суму понад 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що за "Арсенал" виступає лідер збірної України Олександр Зінченко.

Георгій Судаков: що відомо

21-річний гравець розпочав свою кар’єру в «Шахтарі», пройшовши молодіжну лаву клубу, став однією із зірок команди разом із Михайлом Мудриком, який приєднався до «Челсі» минулого року.

У жовтні 2020 року, Судаков дебютував за клуб у Лізі чемпіонів проти мадридського «Реала», а буквально через кілька днів дебютував у Прем’єр-лізі України проти полтавської «Ворскли».

Відтоді Судаков провів 91 матч за «Шахтаря», забив 15 голів і зробив 14 асистів.

Дебют Судакова у збірній відбувся в травні 2021 року в товариському матчі проти Бахрейну, і з тих пір він забив один гол у дев’яти матчах.

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