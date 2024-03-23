Лондонский "Арсенал" заинтересовался еще одним игроком сборной Украины

Лондонский "Арсенал" может быть заинтересован в услугах полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

Георгий Судаков может присоединиться к Арсеналу

Портал football.london сообщает, что в «Арсенал» может перейти полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков.

Микель Артета и команда этого сезона соревнуются за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, и в своем следующем испытании в Европе будет играть в четвертьфинале против мюнхенской "Баварии".

По словам журналиста Мирко Ди Натале, «Арсенал» является одним из нескольких клубов Премьер-лиги, интересующихся Судаковым.

Утверждается, что к "канониров" присоединились "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ман Сити" и "Ньюкасл", и сообщается, что в его контракте есть пункт об увольнении на сумму более 100 миллионов евро.

Напомним, что за "Арсенал" выступает лидер сборной Украины Александр Зинченко.

Георгий Судаков: что известно

21-летний игрок начал свою карьеру в «Шахтере», пройдя молодежную скамью клуба, стал одной из звезд команды вместе с Михаилом Мудриком, присоединившимся к «Челси» в прошлом году.

В октябре 2020 года Судаков дебютировал за клуб в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», а буквально через несколько дней дебютировал в Премьер-лиге Украины против полтавской «Ворсклы».

Судаков провел 91 матч за «Шахтера», забил 15 голов и сделал 14 ассистов.

Дебют Судакова в сборной состоялся в мае 2021 года в товарищеском матче против Бахрейна и с тех пор он забил один гол в девяти матчах.