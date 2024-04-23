Лубінець розкрив деталі смерті військовозобовʼязаного на Закарпатті

Мобілізований помер дорогою до навчального центру через напад епілепсії.

Зʼявилися нові подробиці трагічного інциденту на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть від епілепсії мобілізованого чоловіка на Закарпатті.

Лубінець заявив, що померлий, згідно з довідкою ВЛК, був визнаний придатним до військової служби. Тепер це перевірятимуть.

Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби.Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Прокуратура наразі розслідує перевищення службових повноважень через смерть мобілізованого після епілептичного нападу.

За даним слідства, мобілізований помер дорогою до навчального центру в Закарпатській області на Львівщині. Наразі зʼясовують усі обставини загибелі.

Що відомо про смерть військовозобовʼязаного на Закарпатті

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки 23 квітня повідомив про смерть військовозобов’язаного, якого везли у навчальний центр.

Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ, — йдеться у повідомленні. Поширити

У ТЦК повідомили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", однак медики не встигли.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Водночас в обласному ТЦК не повідомили коли саме сталася подія.