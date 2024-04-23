На Закарпатті військовозобовʼязаний помер по дорозі в навчальний центр — деталі

На Закарпатті військовозобов’язаний помер дорогою до навчального центру. У нього стався епілептичний приступ.

Що відомо про смерть військовозобовʼязаного на Закарпатті

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки повідомив про смерть військовозобов’язаного, якого везли у навчальний центр.

Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ, — йдеться у повідомленні. Поширити

У ТЦК повідомили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", однак медики не встигли.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Водночас в обласному ТЦК не повідомили коли саме сталася подія.

Україна внесла зміни в мобілізації

Нагадаємо, що ще 25 грудня уряд вносив в Раду законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але його відкликали через низку зауважень.

Вже згодом в парламент внесли оновлений документ, який після тисячі правок пройшов перше і друге читання 7 лютого і 11 квітня відповідно. Після чого 16 квітня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Найбільш спірним питанням постало виключення демобілізації після 36 місяців безперервної служби за рішенням Ставки. Цю норму прибрали на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.