На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр — детали

На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него случился эпилептический приступ.

Что известно о смерти военнообязанного в Закарпатье

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр.

Выражаем соболезнование семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ, —говорится в сообщении. Поделиться

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели.

По данному факту назначена служебная проверка.

В то же время в областном ТЦК не сообщили, когда именно произошло событие.

Украина внесла изменения в мобилизацию

Напомним, что еще 25 декабря правительство вносило в Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но его отозвали из-за ряда замечаний.

Уже впоследствии в парламент внесли обновленный документ, который после тысячи правок прошел первое и второе чтение 7 февраля и 11 апреля соответственно. После этого 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Наиболее спорным вопросом стало исключение демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы по решению Ставки. Эту норму убрали по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.