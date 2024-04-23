Лубинец раскрыл детали смерти военнообязанного в Закарпатье

Мобилизированный умер по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии.
Появились новые подробности трагического инцидента в Закарпатье
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть от эпилепсии мобилизованного мужчины в Закарпатье.
Лубинец заявил, что умерший, согласно справке ВЛК, был признан годным к военной службе. Теперь это будут проверять.
Прокуратура расследует превышение служебных полномочий из-за смерти мобилизованного после эпилептического нападения.
По данным следствия, мобилизованный умер по дороге в учебный центр в Закарпатской области Львовской области. Выясняют все обстоятельства гибели.
Что известно о смерти военнообязанного в Закарпатье
23 апреля Закарпатский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр.
В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели.
По данному факту назначена служебная проверка.
В то же время в областном ТЦК не сообщили, когда именно произошло событие.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-