Лубинец раскрыл детали смерти военнообязанного в Закарпатье
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец раскрыл детали смерти военнообязанного в Закарпатье

Дмитрий Лубинец
лубинец
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Мобилизированный умер по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии.

Появились новые подробности трагического инцидента в Закарпатье

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть от эпилепсии мобилизованного мужчины в Закарпатье.

Лубинец заявил, что умерший, согласно справке ВЛК, был признан годным к военной службе. Теперь это будут проверять.

Известно, что украинец согласно справке ВЛК был признан годным к военной службе. По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться на моем личном контроле. Также мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства. Выражаю соболезнования семье украинца.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Прокуратура расследует превышение служебных полномочий из-за смерти мобилизованного после эпилептического нападения.

По данным следствия, мобилизованный умер по дороге в учебный центр в Закарпатской области Львовской области. Выясняют все обстоятельства гибели.

Что известно о смерти военнообязанного в Закарпатье

23 апреля Закарпатский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр.

Выражаем соболезнование семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ, говорится в сообщении.

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели.

По данному факту назначена служебная проверка.

В то же время в областном ТЦК не сообщили, когда именно произошло событие.

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