Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав страти російськими окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про правила поводження з військовополоненими.
Армія РФ продовжує чинити воєнні злочини та страчувати українських військовополонених
Лубінець підкреслив, що для російських загарбників не має законів і правил.
Лубінець підкреслив, що російські військові злочинців навмисно вбивають полонених українських військових.
Він зазначив, що російські окупанти не хочуть залишати українським полоненим життя.
При цьому він нагадав, що страта військовополонених — це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання.
Що відомо про розстріли військових в Авдіївці та Веселому
За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.
Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.
На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.
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