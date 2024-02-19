Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав страти російськими окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про правила поводження з військовополоненими.

Армія РФ продовжує чинити воєнні злочини та страчувати українських військовополонених

Лубінець підкреслив, що для російських загарбників не має законів і правил.

Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, — підкреслює український омбудсмен. Поширити

Лубінець підкреслив, що російські військові злочинців навмисно вбивають полонених українських військових.

Він зазначив, що російські окупанти не хочуть залишати українським полоненим життя.

При цьому він нагадав, що страта військовополонених — це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання.

Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла, — підкреслив Лубінець. Поширити

Що відомо про розстріли військових в Авдіївці та Веселому

За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.