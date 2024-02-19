Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал казни российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселе грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции о правилах обращения с военнопленными.
Армия РФ продолжает совершать военные преступления и казнить украинских военнопленных
Лубинец подчеркнул, что для российских захватчиков нет законов и правил.
Лубинец подчеркнул, что российские военные преступники намеренно убивают пленных украинских военных.
Он отметил, что российские оккупанты не хотят оставлять украинским пленным жизнь.
При этом он напомнил, что казнь военнопленных - это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание.
Что известно о расстрелах военных в Авдеевке и Веселом
По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.
Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.
На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другое.
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