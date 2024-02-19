Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал казни российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселе грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции о правилах обращения с военнопленными.

Армия РФ продолжает совершать военные преступления и казнить украинских военнопленных

Лубинец подчеркнул, что для российских захватчиков нет законов и правил.

Российские солдаты делают вид, что пленяют и казнят безоружных защитников Украины. Для России нет законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, – подчеркивает украинский омбудсмен. Поделиться

Лубинец подчеркнул, что российские военные преступники намеренно убивают пленных украинских военных.

Он отметил, что российские оккупанты не хотят оставлять украинским пленным жизнь.

При этом он напомнил, что казнь военнопленных - это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание.

Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, идет дальше. Для страны-агрессорки не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла, - подчеркнул Лубинец. Поделиться

Что известно о расстрелах военных в Авдеевке и Веселом

По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другое.