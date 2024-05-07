Лубінець закликав Червоний хрест виключити зі складу Росію та Білорусь

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець у Женеві зустрівся з президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста (МФЧХ) Кейт Форбс. Він закликав організацію зробити конкретні кроки щодо Росії та Білорусі.

Що Лубінець обговорив з МФЧХ

У заяві омбудсмена йдеться, що першочергово на зустрічі обговорили питання призупинення членства Російського Червоного Хреста (РЧХ) у федерації, а надалі — повністю його виключення з організації.

Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це — адвокація інтересів росіян! Дмитро Лубінець Омбудсмен

Лубінець повідомив, якщо не будуть вжиті відповідні заходи, він наголосив на тому, що “залишає за собою право” розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності “дієвої реакції” федерації на порушення.

Також на зустрічі порушили питання виключення Білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей.

Омбудсмен висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію Білорусі.

Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів! Поширити

У грудні 2023 року Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця призупинила членство Білорусі.

Що відомо про викрадення РФ українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

За понад два роки повномасштабної війни Україна змогла повернути близько 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.