Лубинец призвал Красный крест исключить из состава Россию и Беларусь

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец в Женеве встретился с президентом Международной Федерации Красного Креста (МФКК) Кейт Форбс. Он призвал организацию сделать конкретные шаги в отношении России и Белоруссии.

Что Лубинец обсудил с МФКК

В заявлении омбудсмена говорится, что в первую очередь на встрече обсудили вопросы приостановления членства Российского Красного Креста (РКХ) в федерации, а в дальнейшем полностью его исключения из организации.

Ведь, как известно, РЧХ совершил ряд действий, не отвечающих принципам организации. Убежден, что пора для принятия волевого решения: не может РЧХ оставаться в составе федерации, если они подыгрывают целям агрессора! Это — адвокация интересов россиян! Дмитрий Лубинец Омбудсмен

Лубинец сообщил, если не будут приняты соответствующие меры, он отметил, что "оставляет за собой право" начать кампанию информирования доноров МФКК об отсутствии "действенной реакции" федерации в нарушение.

Также на встрече подняли вопрос исключения Белорусского Красного Креста из федерации из-за причастности к депортации украинских детей.

Омбудсмен выразил просьбу, чтобы МФКК способствовала верификации украинских детей, которые были вывезены в или через территорию Беларуси.

Еще есть возможность спасти репутацию Красного Креста! Для этого от организации необходимы конкретные действия, направленные на победу справедливости, а не на провоцирование новых преступлений! Поделиться

В декабре 2023 года Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Беларуси.

Что известно о похищении РФ украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

За более чем два года полномасштабной войны Украина смогла вернуть около 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.