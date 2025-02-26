Лунін може покинути "Реал". Які плани в українського голкіпера
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Спорт
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Лунін може покинути "Реал". Які плани в українського голкіпера

Лунін
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, зірковий український воротар Андрій Лунін уже за кілька місяців може піти з мадридського "Реалу".  Наразі футболіст активно шукає шляхи для продовження кар'єри поза межами королівського клубу.

Головні тези:

  • Голкіпер не задоволений ролью у ротації та готовий шукати нову команду для розвитку своєї кар'єри.
  • Ймовірно, на Луніна чекають вигідні пропозиції від клубів з Італії та Англії.

Лунін готовий до радикальних рішень

Новими цікавими подробицями поділилося іспанське видання DefensaCentral.

За словами інсайдерів, у плани українського футболіста більше не входить залишатися лише голкіпером ротації.

Андрій Лунін нібито не приховує від керівництва королівського клубу, що буде шукати нову команду, якщо ситуація з його ігровим часом до кінця сезону залишатиметься незмінною.

За попередніми даними, у футболіста є всі шанси отримати вигідні пропозиції від Італії та Англії.

Журналісти звертають увагу на те, що "Реал" завжди був вражений професіоналізмом Луніна, однак не буде йому заважати, якщо той вирішить розпочати новий шлях.

Однак, якщо він попросить про переїзд, мадридці спробують продати його за найвищою ціною. Втім, все в руках Луніна, який повинен буде прийняти рішення в найближчі місяці.

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