Лунін може покинути "Реал". Які плани в українського голкіпера

Як вдалося дізнатися журналістам, зірковий український воротар Андрій Лунін уже за кілька місяців може піти з мадридського "Реалу". Наразі футболіст активно шукає шляхи для продовження кар'єри поза межами королівського клубу.

Лунін готовий до радикальних рішень

Новими цікавими подробицями поділилося іспанське видання DefensaCentral .

За словами інсайдерів, у плани українського футболіста більше не входить залишатися лише голкіпером ротації.

Андрій Лунін нібито не приховує від керівництва королівського клубу, що буде шукати нову команду, якщо ситуація з його ігровим часом до кінця сезону залишатиметься незмінною.

За попередніми даними, у футболіста є всі шанси отримати вигідні пропозиції від Італії та Англії.

Журналісти звертають увагу на те, що "Реал" завжди був вражений професіоналізмом Луніна, однак не буде йому заважати, якщо той вирішить розпочати новий шлях.