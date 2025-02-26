Лунин может покинуть "Реал". Какие планы у украинского голкипера
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Спорт
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Лунин может покинуть "Реал". Какие планы у украинского голкипера

Лунин
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналистам, звездный украинский вратарь Андрей Лунин уже через несколько месяцев может уйти из мадридского "Реала". Сейчас футболист активно ищет пути для продолжения карьеры вне королевского клуба.

Главные тезисы

  • Голкипер не удовлетворен ролью в ротации и готов искать новую команду для развития своей карьеры.
  • Вероятно, Лунина ждут выгодные предложения от клубов из Италии и Англии.

Лунин готов к радикальным решениям

Новыми интересными подробностями поделилось испанское издание DefensaCentral.

По словам инсайдеров, в планы украинского футболиста больше не входит оставаться только голкипером ротации.

Андрей Лунин не скрывает от руководства королевского клуба, что будет искать новую команду, если ситуация с его игровым временем до конца сезона будет оставаться неизменной.

По предварительным данным, футболист имеет все шансы получить выгодные предложения от Италии и Англии.

Журналисты обращают внимание на то, что "Реал" всегда был поражен профессионализмом Лунина, однако не будет ему мешать, если тот решит начать новый путь.

Однако если он попросит о переезде, мадридцы попытаются продать его по самой высокой цене. Впрочем, всё в руках Лунина, который должен будет принять решение в ближайшие месяцы.

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