Мадуро пригрозив Трампу тисячами російських ПЗРК на тлі напруженості зі США
Джерело:  AFP

Президент Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела має 5 тис російських ПЗРК на «ключових позиціях протиповітряної оборони», на тлі напруженості з США через розгортання американських військових сил в Карибському басейні.

Головні тези:

  • Президент Мадуро погрожує Трампу розгортанням 5 тис російських ПЗРК на тлі напруженості між Венесуелою та США.
  • Російські ПЗРК «Ігла-С» можуть збивати невеликі повітряні цілі, такі як крилаті ракети та дрони, а також вертольоти та літаки, що летять на низькій висоті.
  • Мадуро зазначив, що венесуельські сили мають не менше 5000 ПЗРК, які знаходяться на «ключових позиціях протиповітряної оборони».

Мадуро погрожує Трампу 5 тис ПЗРК виробництва Росії

Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет «Ігла-С», а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК, — заявив Мадуро під час військового заходу, який транслювався на телебаченні.

Його слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що розглядається можливість початку військових дій у Венесуелі для боротьби проти наркотрафіку та ширших зусиль з ослаблення влади Мадуро, давнього ворога Вашингтона.

Російські ПЗРК «Ігла-С» можуть збивати невеликі повітряні цілі, такі як крилаті ракети та дрони, а також вертольоти та літаки, що летять на низькій висоті. За даними російської державної компанії «Рособоронекспорту», яка експортує системи «Ігла-С», вони мають дальність дії до 6000 метрів і можуть вражати цілі на максимальній висоті 3500 метрів.

Мадуро заявив, що ПЗРК є достатньо легкими, щоб їх міг нести один солдат, і вони були розгорнуті «навіть на останній горі, в останньому селі та останньому місті на території» Венесуели.

За його словами, добровольчі ополчення наразі нараховують понад 8 мільйонів резервістів, хоча експерти ставлять під сумнів як цю цифру, так і якість підготовки військ.

Журналістам не вдалося незалежно перевірити кількість ПЗРК «Ігла-С», про яку заявив Мадуро, але, згідно з військовим балансом, складеним Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), відомо, що вони входять до арсеналу Венесуели.

Зокрема міністр оборони Венесуели Володимир Падріно кілька разів фотографувався з пусковими установками в Каракасі.

США раніше розгорнули 4500 військових у Карибському басейні, щоб посилити операції проти наркокартелів. Вони здійснили кілька смертоносних ударів по човнах біля узбережжя Карибського басейну, які, як вони стверджують, займалися контрабандою наркотиків.

